محمد صلاح يقود ليفربول لهزيمة إنتر ميلان والاقتراب من دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا

وضع ليفربول الإنجليزي قدما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 – صفر على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وسنحت لإنتر أفضل الفرص في الشوط الأول، حيث ردت العارضة محاولة من هاكان شالهان أوغلو عندما حصل على الكثير من الوقت داخل منطقة جزاء الضيوف.

وشهد الشوط الثاني هدفي اللقاء بتوقيع البرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

وكافح ليفربول لصنع الكثير من الفرص حتى أجرى المدرب يورجن كلوب عدة تغييرات في الشوط الثاني لينجح فيرمينو، أحد البدلاء، في هز الشباك بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 75.

ومع انهيار مقاومة إنتر بدأ الفريق في ارتكاب الأخطاء وانقض صلاح على الكرة عندما فشل دفاع الفريق الإيطالي في إبعادها من داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية في الشباك قبل سبع دقائق على النهاية.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي إلى 8 أهداف، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بفارق هدفين فقط خلف الإيفواري سيباستيان هيلر نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وحتى مع عدم تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض، منح الفوز الأفضلية لبطل أوروبا 2019 قبل مباراة العودة في الثامن من الشهر المقبل على ملعب أنفيلد.

ويكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي يقام بملعب (آنفيلد) في 8 مارس القادم، للصعود إلى دور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات.