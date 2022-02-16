بعد إدانته بالاغتصاب.. إيطاليا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق البرازيلي روبينيو

قال متحدث باسم وزارة العدل الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق المهاجم البرازيلي روبينيو، لاعب نادي ميلان ومنتخب البرازيل السابق لكرة القدم، بعد أن أكدت أعلى محكمة في البلاد إدانته بالاغتصاب.

وطلبت الوزارة من الشرطة الدولية (الإنتربول) تفعيل مذكرة الاعتقال.

ويقيم روبينيو واسمه الكامل روبسون دي سوزا في البرازيل.

ولا تسلم البرازيل مواطنيها ما يعني أن روبينيو يواجه الاعتقال إذا سافر للخارج فقط.

وفي 2017 أدانت محكمة في ميلانو روبينيو وخمسة برازيليين آخرين بالاعتداء على سيدة، وأكدت محكمة للاستئناف الإدانة في 2020، قبل تأييد الحكم من جانب المحكمة العليا في الشهر الماضي، ونفى اللاعب البالغ 38 عاما، التهمة.

Italy issues international arrest warrant for Brazilian Robinho Read: https://t.co/anJMjXHTJk pic.twitter.com/ptSbIztIvV — TOI Sports (@toisports) February 16, 2022

وتم رفض الاستئناف الذي تقدم به اللاعب في يناير الماضي، ويوم الثلاثاء، أرسل مكتب المدعي العام في ميلانو، مذكرة توقيف دولية وطلب تسليمها لوزير العدل في روما.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية ”أنسا“ أن مستندات القضية سيتم إرسالها إلى البرازيل.

وفي أكتوبر، العام 2020، أراد روبينيو العودة مجددا إلى ناديه السابق سانتوس، لكن مع ضغوط الرعاة والجماهير بعد إدانته، تم سريعا فسخ تعاقده قبل أن يعلن اعتزاله.

وبدأ روبينيو مسيرته الكروية في سانتوس عام 2002، وانضم إلى ريال مدريد الإسباني العام 2005، ثم لعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي من 2008 إلى 2010، وميلان لمدة أربع سنوات حتى العام 2014، كما لعب في الصين مع غوانغجو إيفرغراند، ومع أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وباشاك شهير التركي.

وخاض روبينيو 100 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها 28 هدفا.