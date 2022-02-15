إنزاغي: ليفربول مرشح للفوز لكن إنتر يستحق مكانه في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

وصف مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي، فريق ليفربول بأنه واحد من أفضل الفرق في أوروبا، لكنه يعتقد أن فريقه يمتلك الجودة اللازمة ليكون ندا له في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باستاد سان سيرو، غدا الأربعاء.

ويخوض إنتر، بطل أوروبا عام 2010، مباراته الأولى في أدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال منذ عقد كامل بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف ريال مدريد.

وقال إنزاغي للصحفيين، اليوم الثلاثاء: ”ليفربول واحد من أفضل الفرق في أوروبا، لكن فريقي يستحق خوض هذه النوعية من المباريات“.

وأضاف: ”لم نلعب في دور الستة عشر منذ سنوات عديدة ورغم أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة، فإننا سنحاول أن نفعلها“.

وأضاف: ”على الورق ليفربول هو المرشح للفوز، لكن المباريات يجب أن تقام. سأطلب من اللاعبين نزول الملعب ولعب كرة القدم بأذهان صافية، وإظهار الأفكار التي نمتلكها. التصميم سيصنع الفارق“.

وأشار إنزاغي إلى التهديد الذي يشكله ليفربول في الهجمات المرتدة وأشاد بقدرة الظهيرين ترينت ألكسندر-أرنولد وآندي روبرتسون على صناعة اللعب.

وحصد إنتر، صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي، نقطة واحدة من آخر مباراتين له في الدوري.

وقال إنزاغي: ”لست راضيا عن النتائج، لم أتوقعها. لكن أعتقد أننا لعبنا مباراتين رائعتين ضد فريقين كبيرين (ميلان ونابولي)، وهما بجانب يوفنتوس ينافسون على اللقب“.

ومن المتوقع أن يبدأ إيدن جيكو في التشكيلة الأساسية في الهجوم بجانب ألكسيس سانشيز ولاوتارو مارتينيز.

واختتم المدرب: ”لقد لعبنا العديد من المباريات في الآونة الأخيرة. تتبقى لنا حصتان تدريبيتان، سيتم إشراك مهاجم واحد كبديل. سأتخذ القرار النهائي اليوم أو غدا. أحاول دائما اتباع سياسة التناوب بينهم“.