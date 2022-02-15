الصحف الرياضية: زلزال كريستيانو رونالدو.. وميسي ضد ماضيه

شكلت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وأخبار برشلونة ومشاكل مانشستر يونايتد العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأتلتيكو مدريد وأخبار برشلونة ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ونهائي كرة القدم الأمريكية وفوز ريال مايوركا على أتلتيك بلباو وأخبار أتلتيكو مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت ”حديقة الأمراء ”

كما اهتمت الصحيفة برأي توريس لاعب أتليتيكو مدريد في اللقاء وكتبت ”توريس يرشح ريال مدريد للتأهل لربع النهائي“

الصحيفة اهتمت بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وفوز ريال مايوركا على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت ”ميسي ضد ماضيه“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار برشلونة وكتبت ”أراوخو يريد اللعب ضد نابولي “ و “ الحياة الجديدة لديمبيلي في برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومصيره في مانشستر يونايتد وكتبت ”زلزال كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت ”ميسي و مبابي ضد ريال مدريد “ و “ المهووسون في باريس سان جيرمان – ريال مدريد ”.

كما تحدثت الصحيفة عن برشلونة وكتبت ”برشلونة ثنائي القطب ”.

الصحيفة اهتمت بنهائي كرة القدم الأمريكية وفوز ريال مايوركا على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت ”حديقة الأمراء ”

الصحيفة اهتمت بنهائي كرة القدم الأمريكية في لوس أنجلوس وفريق أتلتيكو مدريد وكتبت ”أبناء سيميوني أضافوا 12 نقطة بعد الدقيقة الـ85 ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد ومدربه الألماني رالف رانجنيك وكتبت ”أعترف رالف رانجنيك بأن لاعبي مانشستر يونايتد المتعثرين أصيبوا بالشلل لعدم قدرتهم على ممارسة الضغط .“

كما اهتمت الصحيفة بالدنماركي كريستيان إريكسن الذي يستعد للعودة للملاعب برفقة برينتفورد وكتبت ”إريكسن عاد ”

كما اهتمت بالبرتغالي كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وكتبت ”كان السطو مرعبا كانسيلو ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين الفرنسيين في الألعاب الأولمبية الشتوية وكتبت ”ثنائي من ذهب ”.

كما اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت ”عرض في المقدمة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على عودة المنافسات على الصعيد الأوروبي في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لأنتر ميلانو ويوفنتوس وكتبت ”أوروبا تنادي ”.

كما اهتمت بميلان الذي قفز لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي وموقف مدربه وكتبت ”بيولي يؤمن باللقب“.