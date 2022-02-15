تقرير: ميسي غير نادم على انتقاله إلى باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إلى أن ليونيل ميسي ”يشعر بسعادة بالغة في باريس“ على الرغم من التقارير الواردة من إسبانيا والتي تشير إلى أن النجم الأرجنتيني غير سعيد في باريس سان جيرمان.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا برشلونة إلى العاصمة الفرنسية الصيف الماضي لكنه وجد صعوبة في الحياة في العاصمة الفرنسية بعدما ترك نادي طفولته برشلونة والليغا للعب في الدوري الفرنسي.

وفي 14 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل هدفين فقط. في المقابل، سجل ميسي 25 هدفًا على الأقل في كل من المواسم الـ 12 الماضية قبل انتقاله إلى فرنسا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت تقارير من إسبانيا أن ميسي يجد صعوبة في الاستقرار في باريس، سواء داخل أو خارج الملعب.

وقالت صحيفة ”إل كونفيدنسيال“ الإسبانية إن عائلة ميسي غير قادرة على التحدث بالفرنسية بطلاقة وإنه يفتقد المناخ الأكثر دفئًا في برشلونة، ومع ذلك، ظهر تقرير جديد ينفي أن ميسي غير سعيد في فرنسا.

وقالت محطة RMC الفرنسية عبر الصحفي هادرين جرينير: ”يشعر ليونيل ميسي بارتياح كبير في باريس على عكس ما قيل في إسبانيا. لا يشعر بندم على الإطلاق على قدومه إلى باريس سان جيرمان. لقد تأقلم هو وعائلته مع محيطهم الجديد“.

وتعرض ميسي لانتقادات حادة هذا الأسبوع من لاعب باريس سان جيرمان السابق جيروم روثن الذي زعم أن قائد الأرجنتين ”لن يترك بصمة“ في النادي.

وقال روثين لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه ولد في نادٍ آخر، برشلونة، هذه هي حياته وكذلك المدينة.

وأضاف ”يعود ميسي إلى برشلونة عندما يحصل على راحة أو إجازة، وقد وقع عقدا لمدة عامين وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، وهو بلا شك أفضل لاعب في التاريخ، لكن لا يمكنه تكرار الجهود التي كان يبذلها في برشلونة من قبل.

”علاوة على ذلك، قبل كل شيء، ليس لديه نفس الفريق أو نفس الزملاء الذين قضى معهم عدة سنوات في كتالونيا. يجب أن تشعر بالرضا في نادٍ ما، والآن في باريس سان جيرمان، هناك العديد من المشاكل في ما يتعلق بالتكيف مع زملائه الحاليين في الفريق“.

وفي تعليقه على أداء ميسي قال مواطنه ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إن الهداف التاريخي لبرشلونة سيرتقي لمستوى التوقعات أمام ريال مدريد في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الليلة بعد أداء متواضع على المستوى المحلي.

واعتاد ميسي التألق أمام ريال مدريد عندما كان يلعب في صفوف برشلونة حيث أحرز 26 هدفا في 45 مباراة ضد الفريق الإسباني ليكون الأكثر تسجيلا في قمة الفريقين.