"يويفا" يقدم 30 ألف تذكرة مجانية للجماهير لنهائيات البطولات القارية

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، إن اليويفا سيقدم 30 ألف تذكرة مجانية لجماهير الفرق التي ستبلغ نهائي البطولات القارية هذا الموسم؛ كعرفان على دعمها خلال جائحة فيروس كورونا.

وسيُمنح كل فريق يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا خمسة آلاف تذكرة، في حين سيكون مجموع التذاكر المجانية لنهائي الدوري الأوروبي ثمانية آلاف تذكرة.

رسميا.. سيرجيو راموس يغيب عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان https://t.co/Hfhk0XB3gm pic.twitter.com/8l4LHvc6gu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 14, 2022

وتحصل الأندية التي ستبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للسيدات على 12 ألف تذكرة بالتساوي.

وأشار اليويفا إلى أن الأندية يمكنها استخدام التذاكر للتعبير عن تقديرها للجماهير، لكن يُحظر تقديمها للرعاة أو الشركاء أو مسؤولي النادي.

وقال تشيفرين: ”الجماهير هي شريان كرة القدم ورأينا أنه من الرائع أن نقدر الظروف التي عانت منها على مدار آخر عامين، وكيف قامت بدعم أنديتها رغم كل شيء“.

ووفقا لدراسة نشرها اليويفا الشهر الحالي، أثرت الجائحة على الأندية الأوروبية، حيث خسرت سبعة مليارات يورو (7.92 مليار دولار) على مدار آخر موسمين؛ بسبب إقامة المباريات بدون جماهير، وانخفاض إيرادات الانتقالات.

كانسيلو: مانشستر سيتي ليس ملزما بالفوز بدوري أبطال أوروبا https://t.co/VegPbC0J6c pic.twitter.com/8yu5hwpQNf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 14, 2022

وقال تشيفرين: ”نعتقد أن ذلك سيكون طريقة رائعة لكي نعلم بالصعوبات التي مروا بها خلال العامين الأخيرين، وكيف تمكنوا رغم ذلك من دعم فرقهم ومتابعة شغفهم رغم غيابهم عن الملاعب“.

وأضاف رئيس يويفا: ”تلعب الجماهير دورا مهما في تطوير كرة القدم، ولا بد لنا أن نضمن للمشجعين المخلصين السفر لحضور اللحظات التاريخية لفرقهم المحبوبة بأسعار معقولة“.

وتستأنف المسابقات القارية في أوروبا غدا الثلاثاء، حيث تقام مباراتان في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، إذ يلعب ريال مدريد في ضيافة باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس.

وكذلك يحل مانشستر سيتي وصيف البطولة الموسم الماضي ضيفا على سبورتينغ لشبونة.

باريس سان جيرمان يستضيف ريال مدريد وسط "أجواء عدائية" من جماهيره https://t.co/nYswOpy4ln pic.twitter.com/ShVagJAJ3z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 13, 2022

ويوم الخميس 17 فبراير تقام مباريات دور خروج المغلوب، وفي أبرز المباريات يلعب برشلونة مع ضيفه نابولي، وبروسيا دورتموند مع غلاسكو رينجرز.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022 على ملعب كريستوفسكي في سانت بطرسبرغ بروسيا يوم 28 مايو.

أما المباراة النهائية للدوري الأوروبي فتقرر أن تقام يوم 18 مايو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية بإسبانيا.