ترتيب الحذاء الذهبي: ليفاندوفسكي يبتعد في الصدارة

عزز المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، المخصص لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعد تسجيله هدفي فريقه بايرن ميونخ رغم الهزيمة أمام بوخوم 4-2.

ورفع ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، رصيده إلى 52 نقطة من 26 هدفا، ويحتل المركز الأول متقدما على النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، الذي يملك 42 نقطة من 28 هدفا ويحتل المركز الثاني، والنرويجي توماس ليهن أولسن، لاعب ليلستروم، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 26 هدفا.

ويحتل المركز الرابع الإيطالي تشيرو إيموبيلي، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، رفقة التشيكي باتريك ستشيك، مهاجم باير ليفركوزن، برصيد 38 نقطة من 19 هدفا وسجل الثنائي هدفا لكل منهما في الجولة الأخيرة بالدوريين الإيطالي والألماني.

ويأتي في المركز السادس الصربي دوشان فلاهوفيتش المنتقل ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية ويملك 36 نقطة من 18 هدفا.

ويحتل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، المركز السابع برصيد 34 نقطة من 17 هدفا، حيث غاب عن لقاءات نهاية الأسبوع بسبب الإصابة.

ويحتل الدولي المصري محمد صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والعائد لفريق ليفربول بعد فترة غياب، بسبب مشاركته رفقة منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 16 هدفا.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 52 نقطة – 26 هدفا.

2- التشيكي باتريك ستشيك (باير ليفركوزن) والإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 38 نقطة – 19 هدفا.

4- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا – يوفنتوس ): 36 نقطة – 18 هدفا.

5- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 34 نقطة -17 هدفا.

6- محمد صلاح (ليفربول) والنرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند): 32 نقطة -16 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.