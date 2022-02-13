ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يهزم سامبدوريا ويستعيد الصدارة (فيديو)

حقق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 1/0، اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو، ليستعيد الروسينيري الصدارة من إنتر ميلان.

وسجل البرتغالي رفائيل لياو هدف ميلان الوحيد في الدقيقة السابعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة طويلة من الحارس الفرنسي ميك مايغنان.

وهذا الهدف العاشر للبرتغالي لياو في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 55 نقطة في الصدارة متقدما بنقطة وحيدة عن إنتر ميلان ونقطتين عن نابولي، علما أن إنتر ميلان لعب مباراة أقل منهما، ويأتي خلفهم يوفنتوس ويملك 45 نقطة من 24 مباراة.

واستغل ميلان نهاية مباراة إنتر ميلان ونابولي، أمس السبت، بالتعادل 1/1، وحقق ميلان الفوز 17 مرة الموسم الحالي في الدوري الإيطالي، مقابل التعادل 4 مرات والخسارة 4 مرات.

أما سامبدوريا فقد تلقى الخسارة الـ13، مقابل التعادل 5 مرات، في حين حقق الفوز 6 مرات ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السادس عشر (مؤقتا).

ومن المقرر أن يلعب ميلان مع ساليرنيتانا ثم أودينيزي في الدوري الإيطالي، قبل أن يواجه إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، على أن يواجه بعدها نابولي في الدوري.

وقال ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان لمنصة (دازون): ”يمكن أن نطلق عليه الأسبوع المثالي لأنه لا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك“.

وأضاف: ”نحن نشعر بالفخر والرضا، لكن لن نعيش على ما حدث لأن ذلك سيمثل سذاجة. نحتاج إلى العمل من جديد ومواصلة هذه المسيرة“.

وبعد الهدف حافظ سامبدوريا على فرصته في العودة بفضل تألق حارس مرماه فلاديميرو فالكوني الذي أنقذ فرصا خطيرة لأصحاب الأرض الذين نجحوا في الحفاظ على تقدمهم حتى النهاية، ليتوقف رصيد الفريق الزائر عند 23 نقطة في المركز الـ16.

وأشاد بيولي بنضج فريقه قبل مرور عام واحد على هزيمة صادمة من سبيزيا قضت على آمال المنافسة على اللقب في موسم 2020/2021.

وكان ميلان يدرك أن الانتصار سيجعله يتصدر المسابقة مع بحث الفريق عن لقبه الأول في الدوري منذ موسم 2010/2011.

وتألق فالكوني حارس سامبدوريا وأنقذ محاولة جونيور ميسياس قبل الاستراحة مباشرة، ثم تصدى لفرصة خطيرة من أوليفييه جيرو في الشوط الثاني.

واقترب المهاجم الفرنسي جيرو من التسجيل بضربة رأس لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى بقليل، كما سدد زميله أنتي ريبيتش كرة قوية أنقذها الحارس المتألق البالغ عمره 26 عاما.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي: