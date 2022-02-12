ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتعادل مع نابولي ويحافظ على الصدارة

حافظ إنتر ميلان على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع نابولي في مباراة قمة بالمسابقة، حيث سجل إيدن دجيكو بعدما تقدم منافسه عن طريق لورينتسو إنسيني من ركلة جزاء.

وحافظت النتيجة لإنتر على القمة بفارق نقطة واحدة عن نابولي، مع امتلاك حامل اللقب مباراة إضافية، لكن ميلان صاحب المركز الثالث سيقفز إلى القمة إذا فاز على سامبدوريا، يوم الأحد.

وتقدم إنسيني بهدف للفريق صاحب الأرض بعد سبع دقائق بعدما ارتكب ستيفان دي فري خطأ ضد قدم فيكتور أوسيمن في منطقة الجزاء.

وكاد بيوتر زيلينسكي أن يضيف الهدف الثاني لنابولي لكنه سدد كرة قوية ارتدت من القائم.

وانتزع إنتر التعادل في بداية الشوط الثاني بوساطة جيكو مستفيدا من كرة أبدلت اتجاهها، ليتجنب فريق المدرب سيموني إنزاغي الخسارة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام ميلان في الجولة الماضية في قمة المدينة.

وتسببت خسارة إنتر في مباراة القمة في إشعال الصراع على اللقب، وامتلك نابولي فرصة تصدر المسابقة وتحقيق لقبه الأول في المسابقة منذ التتويج في موسم 1989-1990 تحت قيادة دييغو مارادونا.

وتقدم الفريق صاحب الأرض بهدف مبكر بعدما احتسب الحكم دانييلي دوفيري ركلة جزاء عقب متابعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب لحكم الفيديو المساعد، ونفذ القائد إنسيني ركلة الجزاء.

واقترب زيلينسكي بشدة من مضاعفة تقدم نابولي بتسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء اصطدمت بإطار المرمى، بينما كانت أخطر فرص إنتر عن طريق تسديدة قوية من دينزل دمفريس.

وتعادل إنتر قبل مرور دقيقتين من الشوط الثاني، حيث سجل جيكو من مدى قريب، بعدما تابع محاولته بضربة رأس المرتدة من جيوفاني دي لورينتسو.

ويدين إنتر بالفضل للقائد سمير هاندانوفيتش في الحفاظ على التعادل بعدما أنقذ الحارس السلوفيني محاولة خطيرة من أوسيمن، قبل أن يتدخل ويتصدى لمحاولة إليف إلماس.

وفي مباراة أخرى، سجل ماتيا زاكانيا هدفين، وأضاف تشيرو إيموبيلي هدفا من ركلة جزاء، ليفوز لاتسيو صاحب المركز السادس 3-صفر على بولونيا في روما، ويصبح على بعد ثلاث نقاط من يوفنتوس رابع الترتيب.