الصحف الرياضية: بروفة دوري أبطال أوروبا.. مبابي يضبط إيقاعه.. وتأثير فينسيوس (صور)

شكلت لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية وقبل مواجهات دوري أبطال أوروبا وفوز باريس سان جيرمان على رين في فرنسا وتطورات قضية ركل كورت زوما لقطة وديربي كاتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الأوروبي لكرة السلة ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية وتأثير الصربي دوشان فلاهوفيتش على يوفنتوس.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”بروفة دوري أبطال أوروبا“.

كما تحدثت عن فوز باريس سان جيرمان منافس ريال مدريد القادم على رين في الدوري الفرنسي 1-0 وكتبت: ”باريس سان جيرمان يفوز على رين بهدف مبابي في الدقيقة 90+3“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الأوروبي لكرة السلة وتصريحات ياغو أسباس نجم سيلتا فيغو وكتبت: ”ياغو أسباس: حلمي هو الفوز بلقب برفقة سيلتا فيغو“.

كما اهتمت بفوز إشبيلية على إلتشي 2-0 وكتبت: ”إشبيلية لا يخطئ ويصبح على بعد 3 نقاط من الصدارة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة وكتبت: ”إلى الهجوم“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بكلاسيكو الدوري الأوروبي لكرة السلة على ريال مدريد وكتبت: ”ضرب مدريد وصدارة أوروبية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”دون بنزيما الذي احتفظ به لباريس سان جيرمان“.

كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على رين بهدف قاتل لكيليان مبابي وكتبت: ”مبابي يضبط إيقاعه من أجل ريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ديربي كاتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”ديربي مفتاح“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ريال مدريد في الدوري الأوروبي لكرة السلة وكتبت: ”الضرب على الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”لقاء مكلف دون بنزيما وقبل مواجهة باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أتلتيكو مدريد وخيتافي وفوز إشبيلية على إلتشي 2-0.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”تأثير فينسيوس جونيور“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وخيتافي وكتبت: ”كيكي فلوريس يدخل في الأزمة“.

الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان الصعب على رين في الدوري الفرنسي وفوز إشبيلية على إلتشي في الدوري الإسباني وبرشلونة بكلاسيكو الدوري الأوروبي لكرة السلة على ريال مدريد.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على المدافع الفرنسي كورت زوما لاعب ويستهام وقضية ركل القطة وكتبت: ”مويس يوجه نداء للنجوم بالتعهد بالاحتفاظ بكورت زوما“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: ”كريستيانو رونالدو غير متأكد من مستقبله في مانشستر يونايتد“.

كما اهتمت بنهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وبالميراس ومطالبة الحارس السابق تشيك لاعبي البلوز بالفوز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على رين 1-0 في الدوري الفرنسي بهدف قاتل لكيليان مبابي في الوقت بدل الضائع وكتبت: ”مبابي ملك الوقت الثمين“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على قمة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي وكتبت: ”قلب الدوري الإيطالي في ملعب مارادونا“.

كما تحدثت عن لقاء لاتسيو وبولونيا وكتبت: ”قدوم سيتيسا وساري يحمي لاتسيو من التراجع“.

الصحيفة اهتمت بفوز إيطاليا ببرونزية جديدة في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء نابولي وإنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي وكتبت: ”نابولي – إنتر ميلان: رعشة لقب الدوري الإيطالي“.

كما اهتمت الصحيفة بتأثير قدوم المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش ليوفنتوس وكتبت: ”فلاهوفيتش يغير يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بتمديد ميلان عقد الفرنسي تيو هيرنانديز وكتبت: ”تيو حتى 2026، حب ميلان“.

كما اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية.