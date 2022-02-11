الصحف الرياضية: جوتا "أحمر حار".. فلاهوفيتش يحرر يوفنتوس.. الرغبة المجنونة لسباليتي

شكلت أخبار المواجهة المنتظرة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وإمكانية استبعاد كورت زوما من منتخب فرنسا في كأس العالم بسبب قضية القطة، وفوز ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف ببحث برشلونة عن حراس وعن مهاجم في الانتقالات القادمة ومصير كليان مبابي وتأهل يوفنتوس لنصف نهائي كأس إيطاليا، ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ولقاءات الدوريات الأوروبية ليوم الجمعة، وكلاسيكو كرة السلة في الدوري الأوروبي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني كيرالت بميدالية فضية في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وكتبت: ”كيرالت يقفز للمجد“.

كما تحدثت عن تصريحات الفرنسي نيكولا أنيلكا مهاجم ريال مدريد السابق وكتبت: ”أنيلكا: أعتقد أن كليان مبابي سيلعب في ريال مدريد الموسم القادم“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيك بلباو وفالنسيا 1-1 في ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”تعادل يترك الحسم لملعب الميستايا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إشبيلية وإلتشي في الدوري الإسباني وكتبت: ”أفضل فريق في 2022 يزور إشبيلية المطالب بالفوز“.

كما اهتمت بكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة في بطولة الدوري الأوروبي.

سبورت

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن مهاجم في الصيف القادم وكتبت: ”إيساك البديل“.

كما تحدثت عن الميدالية الفضية لإسبانيا في الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين وكتبت: ”فضية تاريخية“.

الصحيفة اهتمت بديربي كاتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة وكتبت: ”راؤول دي توماس يرغب في التسجيل في مرمى برشلونة أخيرًا“.

كما اهتمت بتعادل بلباو وفالنسيا 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”التأهل للنهائي يحسم في الميستايا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز إسبانيا بميدالية فضية في الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين عبر كيرالت وكتبت: ”فضية تاريخية“.

كما تحدثت عن برشلونة والبحث عن حراس وكتبت: ”تجارب كاستينغ الحراس“.

الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيك بلباو 1-1 أمام فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”الحسم في الإياب“.

كما اهتمت الصحيفة بديربي كاتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة وكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأوروبي.

آس

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني كيرالت بميدالية فضية في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين وكتبت: ”كيرالت الفضي“.

كما تحدثت عن تصريحات ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان حول ريال مدريد وكتبت: ”بوكيتينو: ريال مدريد قوة تفوق أية قوة أخرى“.

الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيك بلباو وفالنسيا 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”الحسم في ميستايا“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء إشبيلية وإلتشي في الدوري الإسباني وكلاسيكو كرة السلة في الدوري الأوروبي وكتبت: ”كلاسيكو أوروبي بغيابات كثيرة واللعب من أجل الصدارة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تطورات قضية المدافع الفرنسي كورت زوما لاعب ويستهام بعد ضربه لقطة وكتبت: ”قد يحرم كورت زوما من المشاركة في نهائيات كأس العالم رفقة منتخب فرنسا بسبب ركل قطته“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ليفربول على ليستر سيتي 2-0 وفوز آرسنال على ولفرهامبتون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”دييغو جوتا أحمر حار“ و ”غابرييل ضباب أحمر“

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي وقبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال وكتبت: ”في الواقعية المعزز“.

كما اهتمت الصحيفة بنصف نهائي كأس فرنسا بعد تأهل نانت على حساب باستيا 2-0 في ربع النهائي وكتبت: ”نانت يستقبل موناكو“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على ساسولو 2-1 بهدف متأخر للصربي دوشان فلاهوفيتش وكتبت: ”فلاهوفيتش يحرر يوفنتوس“.

كما اهتمت الصحيفة بإقصاء أتلانتا أمام فيورنتينا واهتمام ميلان ببوتمان، واستهداف روبن جوسينيس لاعب إنتر ميلان المشارك في الديربي القادم.

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على ساسولو 2-1 وتأهل فيورنتينا بعد الفوز على أتلانتا 3-2 وكتبت: ”فلاهوفيتش هو القدر“ و ”بيونتيك وميلنكوفيتش وقعا على تأهل فيورنتينا أمام أتلانتا“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي وكتبت: ”الرغبة المجنونة لسباليتي“.

الصحيفة اهتمت بهجوم المدرب جوزيه مورينيو على لاعبيه بعد الخسارة أمام إنتر ميلان وكتبت: ”صدمة خاصة للجميع من مورينيو“.