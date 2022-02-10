يوفنتوس يحقق فوزا قاتلا على ساسولو ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزا قاتلا على ضيفه ساسولو بنتيجة 2/1 يوم الخميس، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وسجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة، وروان تريسولدي (لاعب ساسولو) بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88، في حين سجل حامد تراوري هدف ساسولو الوحيد، في الدقيقة 24.

وتأهل يوفنتوس إلى نصف النهائي، حيث سيلتقي فيورنتينا، في حين يواجه إنتر ميلان منافسه ميلان في نصف النهائي الثاني.

وتمكن ديبالا من التقدم سريعا ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة، بعد كرة من ويستون ماكيني داخل منطقة الجزاء، ليسدد باتجاه المرمى، لكن تسديدته اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت إلى ديبالا، الذي سددها في الشباك.

وفي الدقيقة 24، نجح حامد تراوري من تسجيل هدف التعادل لساسولو، بعدما توغل وأطلق تسديدة قوية، اكتفى الحارس بيرين بمشاهدتها.

وتألق الحارس بيغولو ليحرم دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، من تسجيل هدفا في الدقيقة 37، بعد كرة طولية ممتازة من ليوناردو بونوتشي، وصلت إلى فلاهوفيتش الذي انطلق وسدد كرة أرضية أوقفها الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني، حصل يوفنتوس على ركلة ركنية، نفذها خوان كوادرادو وقابلها ماتياس دي ليخت برأسية، مرت أمام خط المرمى قبل أن يشتتها الدفاع.

في المقابل، مرر بيراردي كرة عرضية من ناحية اليمين، لداخل منطقة جزاء يوفنتوس، ليرتقي لها ساكاماكا فوق المدافعين، ويحولها برأسية علت عارضة الحارس بيرين.

وفي الدقيقة 88، تسبب فلاهوفيتش في هدف قاتل ليوفنتوس، بعدما مر من أحد لاعبي ساسولو وسدد الكرة، لترتطم بالمدافع روان وتغير اتجاهها وتسكن الشباك، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس 2/1.

وتقام مباراتا ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء 2 مارس، في حين تقام مباراتا الإياب يوم الأربعاء 20 أبريل.

تأهل فيورنتينا

وكان فيورنتينا قد تأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد الفوز 3/2 على أتالانتا في ربع النهائي.

وافتتح فيورنتينا التسجيل في الدقيقة التاسعة، بتوقيع كرزيستوف بياتيك من ركلة جزاء، ثم تعادل ديفي زاباكوستا لأتالانتا في الدقيقة 30.

وعزز جيرمي بروجا تقدم أتالانتا في الدقيقة 56، قبل أن يعادل بياتيك النتيجة لفيورنتينا في الدقيقة 71.

ولعب فيورنتينا منقوصا من الدقيقة 79، بعد طرد لوكاس مارتينيز ببطاقة صفراء ثانية، لكنه نجح في تسجيل الفوز عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش، في اللحظات الأخيرة ، في الدقيقة 90+3.

ويوفنتوس هو بطل النسخة الأخيرة من كأس إيطاليا بعد فوزه 2/1 على أتلانتا في المباراة النهائية، علما أن يوفنتوس أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 14 مرة، مقابل 9 مرات لروما، و7 مرات لكل من لاتسيو وإنتر ميلان.

في حين نال نابولي اللقب 6 مرات وكذلك فيورنتينا، بينما نال ميلان لقب كأس إيطاليا 5 مرات وهو نفس عدد ألقاب تورينو في المسابقة ذاتها.