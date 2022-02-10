مورينيو للاعبي روما: لماذا تتغوطون على أنفسكم أمام إنتر؟

كشفت تقارير إعلامية عن ردة فعل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما اتجاه لاعبيه بعد الخسارة أمام إنتر ميلان 2/0 في ربع نهائي كأس إيطاليا في سان سيرو بهدفين للبوسني إدين دجيكو والتشيلي ألكسيس سانشيز.

وصعد إنتر ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على روما بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان في نصف النهائي مع ميلان في ديربي مرتقب.

إنتر ميلان يسقط روما ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا https://t.co/SgXeR29mMG pic.twitter.com/bJLVTWjyQz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

ولم يكن المدرب البرتغالي راضيا عن أداء لاعبيه في اللقاء، وعبر عن رأيه بقوة في غرفة الملابس، ووجه كلمات قاسية لهم عن سبب تراجع مستواهم أمام الكبار.

ونشرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ حديث مورينيو للاعبيه، حيث قال لهم: ”أريد أن أعرف لماذا ونحن نلعب أمام إنتر ميلان تتغوطون على أنفسكم في الـ10 دقائق الأولى، وبعد ذلك أريد أن أعرف لماذا ضد ميلان أيضا استغرق نفس الأمر 10 دقائق، أتوجه بالكلام للجميع ولا أحد مستبعد“.

وأضاف المدرب البرتغالي: ”أريد أن أعرف لماذا طيلة سنتين تبدون صغيرين أمام الكبار“.

ميلان يكتسح لاتسيو ويضرب موعدًا مع إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا https://t.co/srCDdK9wy2 pic.twitter.com/svgMxbokJw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 9, 2022

وأكد جوزيه مورينيو أن مستوى فريقه يؤثر على قرارات الحكام، وقال: ”إن كنا صغارا الحكام يعاملوننا كصغار، يعاملون روما كأطفال، إنتر ميلان فريق رائع وأنت تعرف أنه أمامك وبدل أن تجد الدافع والحافز أنتم لا تهتمون، أكبر عيب لدى الرجال هو قلة الشخصية وانهدام الشجاعة، هل تخافون من مثل هذه اللقاءات؟“.

وأضاف مدرب روما: ”إن كنتم تخافون، اذهبوا والعبوا في دوري الدرجة الثالثة حيث لن تجدوا فرقا أبطالا وملاعب جيدة وضغوط اللقاءات الكبيرة، أنتم أناس دون رجولة، أسوأ شيء بالنسبة للرجال“.

ويعاني روما هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي بفارق 6 نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا، وخرج من ربع نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان.

استقبال حار من جماهير إنتر ميلان لجوزيه مورينيو قبل مواجهة روما (فيديو) https://t.co/wT2YLkBqcy pic.twitter.com/ZVAgas0ZME — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

وتأهل روما لدور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي متصدرا لمجموعته وينتظر المتأهل من اللقاءات الفاصلة التي تجرى الأسبوعين القادمين.

وكان مورينيو أيضا هاجم لاعبيه بعد الخسارة أمام يوفنتوس 4/3 الشهر الماضي، علما أن فريقه كان متقدما بالنتيجة 3/1 وأضاف: ضربة جزاء كانت كفيلة بمنح الفريق التعادل.