الصحف الرياضية: هالاند أولوية برشلونة.. تشيلسي في النهائي.. ميلان جميل

شكل لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وتأهل تشيلسي لنهائي كأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي، وتأهل ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا على حساب لاتسيو، ونتائج لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بفوز ريال بيتيس على رايو فاليكانو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ولقاءات ربع نهائي كأس إيطاليا، وعقوبة داني ألفيس لاعب برشلونة، وخطة تعاقدات برشلونة في الصيف القادم، ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية، وعقوبات كورت زوما بعد ركله قطة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ومواجهة راموس ومبابي للفريق الإسباني وكتبت: ”الأعداء الأعزاء“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وفوز ريال بيتيس خارج ملعبه على رايو فاليكانو 2-1 ومواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو وكتبت: ”ريال بيتيس يخطو خطوة عملاقة نحو النهائي“.. و“تحد جديد في سان ماميس“.

كما اهتمت الصحيفة بأتلتيكو مدريد وكتبت: ”أندريا بيرتا يضغط من أجل ماتي كاش“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة والتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”هالاند الأولوية القصوى لبرشلونة“ و ”لجنة المسابقات توقف داني ألفيس مباراتين“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وتطورات الحالة الصحية لكريم بنزيما وكتبت: ”كريم بنزيما شكوك حول اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال بيتيس خارج ملعبه على رايو فاليكانو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”ريال بيتيس خطوة كبيرة نحو النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة والصفقات المحتملة في الصيف القادم وركزت على 5 لاعبين أبرزهم النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”خطة التعاقدات“.

كما تحدثت الصحيفة عن ريال مدريد وتطورات حالة كريم بنزيما وكتبت: ”شكوك حول مشاركة كريم بنزيما أمام باريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال بيتيس على رايو فاليكانو 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”بورخا إيغليسياس وويليام كرفالو يقربان ريال بيتيس من النهائي“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”أنشيلوتي يرغب في اللعب بأفضل تشكيل أمام باريس سان جيرمان“ و“حفل في باريس“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز ريال بيتيس خارج ملعبه على رايو فاليكانو 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”ويليام كارفالو يضع الجليد“.

الصحيفة اهتمت بعقوبة داني ألفيس لاعب برشلونة بعد طرده أمام أتلتيكو مدريد وكتبت: ”معاقبة داني ألفيس بالغياب لقاءين“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي 2-0 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”كيفن دي بروين يجعلها تبدو كما النحلة“.

كما تحدثت عن تأهل تشيلسي لنهائي كأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي 1-0 في نصف النهائي ورأي الحكم الشهير الإيطالي كولينا في الهدف وكتبت: ”قرار التسلل في 3 ثوان فقط“.

الصحيفة اهتمت بقلب ساوثهامبتون الطاولة على توتنهام 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”ساوثهامبتون يسقط كونتي“.

كما اهتمت بالعقوبات التي تعرض لها الفرنسي كورت زوما بسبب ركله قطة ومنها غرامة مالية وإلغاء أحد الرعاة عقده.

ذا صن

ركزت الصحيفة على رغبة مانشستر يونايتد تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا في الصيف القادم وكتبت: ”يريد مانشستر يونايتد أن يتولى ماوريسيو بوكيتينو المسؤولية في الصيف القادم“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي على برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”يتأرجح 60 ثانية“.

الصحيفة اهتمت بالفرنسي كورت زوما مدافع ويستهام يونايتد بعد قضية ركله لقطة وكتبت: ”الرعاة يطردون زوما“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل نيس لنصف نهائي كأس فرنسا بعد الفوز على أولمبيك مارسيليا 4-1 في ربع النهائي وكتبت: ”جاستن كلويفرت موهبة صافية“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في بكين وبالمدرب القادم لبوردو الفرنسي وكتبت: “ بوردو ، غيون أكثر من مرشح“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد فوز كبير على لاتسيو 4-0 وكتبت: ”ميلان جميل“.

كما تحدثت عن لقاءات ربع النهائي بين أتلانتا – فيورنتينا ويوفنتوس – ساسولو وكتبت: ”أتلانتا – فيورنتينا : من سيتأهل ؟ “ و “ حمى فلاهوفيتش ”.

الصحيفة اهتمت بنتائج الرياضيين الإيطاليين في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية.