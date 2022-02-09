ميلان يكتسح لاتسيو ويضرب موعدًا مع إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا

اكتسح ميلان ضيفه لاتسيو 4 – صفر، يوم الأربعاء، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وضرب ميلان موعدا مع غريمه التقليدي إنتر ميلان في الدور قبل النهائي، والذي كان قد حسم تأهله للدور ذاته بعد فوزه أمس على روما 2 – صفر.

ومنح رفائيل لياو التقدم لميلان قبل أن يهز جيرو الشباك من مدى قريب مرتين في غضون خمس دقائق قرب نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل جيرو الهدف الثاني له والثالث لميلان.

وتلقى لاتسيو ضربة قوية بخروج مهاجمه تشيرو إيموبيلي مصابا بعد الاستراحة وأكمل فرانك كيسي من مأساة فريق العاصمة بتسجيل الهدف الرابع.

وسيلعب ميلان ضد إنتر، الذي أخرج روما أمس الثلاثاء، في مواجهتي ذهاب وإياب في الثاني من مارس آذار و20 أبريل نيسان.

ويلعب فيورنتينا ضد ضيفه أتلانتا ويوفنتوس ضد ساسولو فيما تبقى من دور الثمانية غدا الخميس.