إنتر ميلان يسقط روما ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

صعد فريق إنتر ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على روما بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء.

واستقبل إنتر ميلان نظيره روما على ملعب ”جوزيبي مياتزا“ في الدور ربع النهائي للكأس.

وودع جوزيه مورينيو المسابقة على يد فريقه الأسبق إنتر ميلان، وذلك بهدفي لإدين دجيكو لاعب روما السابق، وأليكسيس سانشيز.

وانطلق إيفان بريسيتش ولعب كرة عرضية وصلت إلى دجيكو في منطقة الجزاء ليسدد في الشباك، مسجلًا الهدف الأول لإنتر ميلان في شباك فريقه السابق روما بالدقيقة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدف دون رد أمام روما، وأجرى سيميوني إنزاغي أولى تبديلاته مع بداية الشوط الثاني ودفع بستيفان دي فريغ بدلًا من أليساندرو باستوني بسبب إصابته في الكاحل.

كما قام جوزيه مورينيو بتبديل أول لروما وشارك كومبولا بدلًا من إيبانيز مع بداية الشوط الثاني.

استقبال حار من جماهير إنتر ميلان لجوزيه مورينيو قبل مواجهة روما (فيديو) https://t.co/wT2YLkBqcy pic.twitter.com/ZVAgas0ZME — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

وفي الدقيقة 69 مرر دارميان الكرة لأليكسيس سانشيز الذي نجح في مراوغة لاعب روما وانطلق وسدد تسديدة قوية معلنًا عن الهدف الثاني للإنتر.

وكان إنتر ميلان قد تأهل لدور ربع النهائي عقب اجتيازه عقبة إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تواجد روما في نفس الدور لملاقاة النيراتزوري بعد فوزه السهل على ليتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح إنتر بهذا الانتصار، في مصالحة جماهيره بعد الخسارة، يوم السبت الماضي، في ديربي الغضب أمام ميلان، بهدفين لواحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي، بعد أن كان متقدما في النتيجة.

وكان مورينيو قد قاد إنتر قبل 12 عاما، لتحقيق الثلاثية التاريخية، بالفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني، وتحقيق لقبي الدوري والكأس في إيطاليا، قبل أن يغادر بعدها لريال مدريد الإسباني.