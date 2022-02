استقبال حار من جماهير إنتر ميلان لجوزيه مورينيو قبل مواجهة روما (فيديو)

حظى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، باستقبال حار وحافل في إستاد سان سيرو قبل مواجهة فريقه السابق إنتر ميلان في دور الثمانية لكأس إيطاليا، حيث عاود لهذا الملعب لأول مرة منذ رحيله عن الفريق في 2010.

وقاد مورينيو إنتر ميلان لثلاثية تاريخية بالفوز بلقبي الكأس والدوري المحليين ودوري أبطال أوروبا في 2010 قبل رحيله لتدريب ريال مدريد في نهاية الموسم نفسه.

واستقبلت جماهير إنتر، مورينيو بلافتات ترحيب حارة، جاء في إحداها ”مرحبا بك في بيتك جوزيه“، وقد علقتها جماهير أصحاب الأرض على حافة المدرجات ليراها مدرب الفريق الزائر.

Jose Mourinho receives a warm welcome from Inter fans in his return to the San Siro to face his former club. 💙 pic.twitter.com/cLRS1at7iq

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 8, 2022