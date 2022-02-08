"يويفا" مستعد لفتح صفحة جديدة مع ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

لم يغلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الباب أمام العودة الكاملة والمطلقة لريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة إلى أسرة الاتحاد القاري رغم استمرار سعيها لإطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وتحدث ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا عن إمكانية حدوث توافق بين الطرفين في ما يمكن أن يكون عودة إلى الحياة الطبيعية، وهو أمر يبدو بعيدًا الآن، ولكن على الأقل، فإن اليد ممدودة بالفعل من نيون حيث مقر الاتحاد الأوروبي.

ويعود دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل حيث سيعود كذلك اليويفا للبروز على الساحة بعد غياب دام شهرين إثر نهاية دور المجموعات.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن تشيفرين قد يراجع موقفه المتشدد من الأندية الثلاثة على خلفية فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي لكن دون السماح لها بمحاولة إعادة إطلاقه.

التطلع لعودة الحياة إلى طبيعتها

واحتل تشيفرين مركز الصدارة بسبب موقفه الحازم ضد القرار الذي اتخذه ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس. ومع ذلك، فهم يعلمون أن أفضل شيء لكرة القدم القارية هو العودة إلى الحياة الطبيعية أو على الأقل العودة إلى العلاقة الودية بين الطرفين المتنازعين حاليا.

وقد أبدى تشيفرين استعداده للتواصل مع الأطراف الاخرى لعقد اجتماع مشترك، وقد كشف عن ذلك في مقابلة مع صحيفة ”جورنال دو ديمانش“ الفرنسية قائلا ”يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة؟ لم أتلق أي أخبار منهم مرة أخرى، لكن ليس لدي أي مشاكل مع أي من الأندية الثلاثة، التي لديها تقاليد كبيرة واحترام. إذا طلبوا مني عقد لقاء معهم سأفعل ذلك. نجلس ونتحدث“.

وقبل أشهر أجرى لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني للعبة ونائب رئيس اليويفا اتصالات مختلفة لكن رفضت الأندية الثلاثة الاجتماع معه. والآن يعتقد تشيفرين نفسه أنه من الملائم خلق بيئة أفضل بين جميع الأطراف.

واستعادت تسعة أندية من 12 ناديا عضويتها في رابطة الأندية الأوروبية في أغسطس/آب الماضي بعد انضمامها لمقترح دوري السوبر الأوروبي الانفصالي قبل انهيار المشروع بينما يبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس خارج الرابطة.

ولم تقبل الأندية الثلاثة العودة للرابطة التي تمثل مصالح الأندية المحترفة في الاتحاد الأوروبي إذ تتمسك بالأمل في إحياء المشروع بعد فشل إطلاقه في أبريل/ نيسان الماضي.