الصحف الرياضية: مبابي سيحتفل بسلام أمام ريال مدريد.. قوة تراوري في برشلونة

شكلت المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وموقف النجم الفرنسي كليان مبابي والملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار برشلونة وأتلتيكو مدريد والألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والصراع حول لقب الدوري الإيطالي، والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي، وتألق ليونيل ميسي وقوة أداما تراوري في برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد ومواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ريال مدريد ينظر بالفعل لمواجهة باريس سان جيرمان“.

كما تحدثت عن الملف المشترك الإسباني البرتغالي لتنظيم كأس العالم 2030 وكتبت: ”إسبانيا والبرتغال المرشح الأوروبي الوحيد لتنظيم كأس العالم 2030“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة ونجمه الجديد أداما تراوري وكتبت: ”أداما تراوري: كان يجب إيقافه بمضخات“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد بعد الهزيمة الثقيلة أمام برشلونة وكتبت: ”سيميوني وجواو فيليكس ويان أوبلاك تحت دائرة الضوء“.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد المستوى الكبير أمام أتلتيكو مدريد وكتبت: ”يرى تشافي والجهاز الفني الفريق جاهزا للمنافسة على كل شيء: الآن لا أحد يوقفنا“ و ”في الأعلى“.

كما تحدثت عن عودة المدافع إيريك غارسيا وكتبت: ”إيريك غارسيا يعود للتدريبات ويستهدف المشاركة في الديربي“.

الصحيفة اهتمت بالفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وكتبت: ”كريم بنزيما قلق من مفاوضات ريال مدريد مع إيرلينغ هالاند“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ونجمه الجديد أداما تراوري وكتبت: ”أداما تراوري قوة برشلونية“ و ”اتفاق رعاية بين برشلونة وسبوتيفي مقابل 280 مليون يورو في 3 مواسم“.

الصحيفة اهتمت بليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ليونيل ميسي يعود للتألق قبل مواجهة ريال مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي كليان مبابي ومستقبله ورغبته في الفوز على ريال مدريد وكتبت: ”كليان مبابي يرغب في الاحتفال بسلام“.

كما تحدثت الصحيفة عن برشلونة وقالت: ”برشلونة: تشافي يحمي ديمبيلي“.

الصحيفة اهتمت بالملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 وكتبت: ”تكبر حظوظ الملف الإيبيري.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع الإيطالي ماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان وكتبت: ”ماركو فيراتي: يحدث أن بعض الأشخاص يتعاملون معي كأني مجنون“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الصينية.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي وكتبت: ”مورينيو سيفوز أيضا في روما“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات بيولي مدرب ميلان حول الصراع على لقب الدوري الإيطالي وكتبت: ”لقب الدوري الإيطالي بين 5 فرق، ويوفنتوس وإنتر ميلان الأقوى“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس بعد فوزه على هيراس فيرونا وانتزاعه المركز الرابع وأكدت إيمان الفريق بالعودة للمنافسة وكتبت: ”يوفنتوس يؤمن“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء إنتر ميلانو وروما في ربع نهائي كأس إيطاليا وكتبت: ”مورينيو أهلا بعودتك للمنزل“.

الصحيفة اهتمت بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ونتائج الرياضيين الإيطاليين.