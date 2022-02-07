هل تعرقل القواعد الجديدة للفيفا الخاصة بوكلاء اللاعبين صفقتي مبابي وهالاند؟

يمضي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قدمًا في خططه لإدخال لوائح أكثر صرامة على وكلاء اللاعبين ما قد يعرض صفقات ضخمة الصيف المقبل أبرزها رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان وإيرلينغ هالاند عن بروسيا دورتموند للخطر.

وعقد الفيفا اجتماعًا لمدة يومين مع هيئات الوكالة في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة الإصلاحات المقترحة وسط رد فعل عنيف وتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية من وكلاء اللاعبين.

بيلد: ريال مدريد توصل إلى اتفاق نهائي مع كيليان مبابي https://t.co/E1T1DxY5j6 pic.twitter.com/lrV1fhIQKc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

ومن بين التوصيات الأكثر إثارة للجدل، وضع حد أقصى قدره 3% على العمولة التي يحصل عليها الوكلاء الذين يمثلون اللاعبين أثناء الانتقالات.

ويهدف الفيفا أيضًا إلى حظر الممارسة الشائعة للوكلاء الذين يمثلون النادي واللاعب في وقت واحد في صفقة واحدة.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن عدد من الوكلاء البارزين عارضو هذه الإجراءات والتي يرون أنها ستؤثر بشكل غير متناسب على المنظمات المتعاقدة مع لاعبين أقل شهرة.

كما يصرون على أن التمثيل المزدوج يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مفتاحًا لإبرام الصفقات الصعبة.

ديلي ستار: ريال مدريد ينسحب من صفقة إيرلينغ هالاند https://t.co/fmGbdLzO4n pic.twitter.com/1PiKrWroCp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

اجتماع الوكلاء في مونتيفيديو

هذا وقد أدت الخلافات حول مثل هذه الأمور إلى انسحاب ممثل مسعود أوزيل، إركوت سوغوت، من عملية التشاور في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وسوغوت، الذي تفاوض على ما كان أكبر عقد في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق عندما وقع موكله عقدًا جديدا مع آرسنال في يناير/كانون الثاني 2018، استقال أيضًا من منصبه كنائب لرئيس اتحاد وكلاء لاعبي كرة القدم المحترفين ويعتقد أن رفض الفيفا التراجع عن سقف العمولة المقترح هو الدافع الرئيس لقراره.

وعلى الرغم من هذه المعارضة، إلا أن الفيفا يلتزم بإدخال إصلاحات على وكالة اللاعبين قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ما قد يعرقل صفقتي مبابي وهالاند.

الفيفا يصدر قواعد جديدة جذرية لإعارة اللاعبين ويحددها بـ6 كحد أقصى https://t.co/0yBhAOddsP pic.twitter.com/hRa8dpfeWP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وارتبط هالاند مهاجم بروسيا دورتموند ومبابي مهاجم باريس سان جيرمان بالرحيل عن الفريقين في نهاية الموسم الحالي، حيث اقترب المهاجم النرويجي من اللعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يسير مبابي نحو ريال مدريد.

ولعب النجم النرويجي دور البطولة مع بروسيا دورتموند منذ انضمامه للفريق الألماني قبل عامين ويمتلك رقمًا قياسيًا رائعًا حيث سجل 80 هدفًا في 79 مباراة فقط في جميع المسابقات.

وعلى الرغم من معاناته من إصابة كبيرة في الفخذ في وقت سابق من هذا الموسم، إلا أنه واصل تسجيل الأهداف مع بروسيا دورتموند ما أبقى فريق المدير الفني ماركو روز في سباق الفوز بلقب البوندسليغا.

واجتذب تألق هالاند اهتمام مجموعة من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول.

لكن يُعتقد أيضًا أن الأندية الإنجليزية تتنافس مع ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على ضمه.

مبابي: لم أتخذ أي قرار بشأن مستقبلي وأركز في الفوز على ريال مدريد https://t.co/wLeJ5eKZiJ pic.twitter.com/bo2qgR55YK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 7, 2022

وفي المقابل من المتوقع أن ينتقل الدولي الفرنسي مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ومبابي هو الهدف رقم 1 للنادي الملكي، حيث يسعى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشدة لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى العاصمة الإسبانية مجانا.

وعرض ريال مدريد على باريس سان جيرمان 170 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في أغسطس/آب الماضي، وهي الخطوة التي أثارت غضب العملاق الفرنسي.

وأصبح مبابي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا حرا منذ بداية 2022 في التفاوض وتوقيع اتفاق ما قبل العقد مع أي ناد يريده، مع تقارير تفيد بأن صفقة مدتها خمس سنوات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني قد تم توقيعها بالفعل مع ريال مدريد.