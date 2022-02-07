الصحف الرياضية: "برشلونة يسحق أتلتيكو مدريد".. "درس البطل".. و"يوفنتوس القوة الجديدة"

شكلت نتائج أمس الأحد في الدوريات الأوروبية، التي شهدت فوز ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي، وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وتتويج السنغال بلقب أمم أفريقيا على حساب المنتخب المصري بركلات الترجيح، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بنتائج دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، واللقاء مع لاعبة التنس الصينية بينغ شواي وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم في الصالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد الصعب على غرناطة 1-0 بتسديدة لماركو أسينسيو ليعزز صدارته للدوري الإسباني، وكتبت: ”صاروخ يساوي ذهبا“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد 4-2، وفياريال على ريال بيتيس 2-0، وكتبت: ”برشلونة يسحق أتلتيكو مدريد“، و“فياريال ينزل الماء البارد على ريال بيتيس“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب السنغال بلقب أمم أفريقيا على حساب مصر، وكتبت: ”السنغال بطل أمم أفريقيا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد 4-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”عودة الحماس“، و“برشلونة يتجاوز أتلتيكو مدريد ويدخل مراكز دوري الأبطال في أفضل لقاء هجومي في الموسم الحالي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على غرناطة 1-0 بهدف لماركو أسينسيو، وكتبت: ”أسينسيو يحسم فوزا مؤلما لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب إسبانيا بالميدالية البرونزية في أمم أوروبا لكرة القدم في الصالات.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد 4-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة ولادة جديدة“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على غرناطة 1-0، وكتبت: ”هدف لأسينسيو يمنح الفوز لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بفوز السنغال بلقب أمم أفريقيا على حساب المنتخب المصري، وكتبت: ”ساديو ماني يمنح السنغال لقب أمم أفريقيا عبر ركلات الترجيح 4-2“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد الصعب على غرناطة 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ضربة الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد 4-2، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد من زجاج“.

الصحيفة اهتمت باحتلال منتخب إسبانيا المركز الثالث في أمم أوروبا لكرة القدم في الصالات، وفوز السنغال ببطولة أمم أفريقيا على حساب المنتخب المصري وكتبت: ”السنغال تفوز بلقب أمم أفريقيا بركلات الترجيح“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقائها مع بطلة التنس الصينية بينغ شواي، التي كان اختفاؤها مثيرا للجدل عالميا بسبب اتهامها لمسؤول بالتحرش الجنسي، وكتبت: ”لقد التقينا مع بينغ شواي“.

كما تحدثت عن فوز باريس سان جيرمان على ليل 5-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”درس البطل“.

الصحيفة اهتمت بفوز السنغال بلقب أمم أفريقيا بالكاميرون، وكتبت: ”السنغال أخيرا تتوج باللقب“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس 2-0 على هيلاس فيرونا، وفوز نابولي 2-0 على فينيزيا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس القوة الجديدة“، و“أوسيمين وبيتانيا يضعان نابولي على بعد نقطة من المتصدر إنتر ميلان“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الصينية.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 2-0 في الدوري الإيطالي بفضل تألق لاعبيه الجدد فلاهوفيتش ودينيس زكريا، وكتبت: ”يوفنتوس أنت موجود هناك أيضا“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وهزيمة تورينو أمام أودينيزي 2-0 في الدوري الإيطالي.