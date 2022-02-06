ترتيب الدوري الإيطالي: صفقات يوفنتوس الجديدة تقوده للمركز الرابع.. ونابولي يخطف الوصافة

تغلب يوفنتوس على ضيفه هيلاس بهدفين دون رد، الأحد، ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم ”سيري آي“.

تسيد يوفنتوس المباراة منذ دقائقها الأولى، ونجح في تسجيل أول أهدافه من تمريرة طولية أرسلها الأرجنتيني باولو ديبالا إلى القادم الجديد، الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي سدد كرة من فوق الحارس وأسكنها الشباك عند الدقيقة 13.

واستطاع يوفنتوس تعزيز تقدمه بهدف ثان جاء في الدقيقة 61 بأقدام الصفقة الجديدة أيضا، السويسري دينيس زكريا، بعد مجهود فردي رائع من ألفارو موراتا.

وكان يوفنتوس قد وقع مع فلاهوفيتش وزكريا في سوق الانتقالات الشتوية الأخير، حيث ضم الأول من فيورنتينا بصفقة قياسية بلغت قيمتها 70 مليون يورو، بينما استقدم الثاني من بوروسيا مونشينغلادباخ بـ7 ملايين يور.

وصعد يوفنتوس بهذا الفوز إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 33 نقطة في المركز السابع.

نابولي يخطف الوصافة

فاز فريق نابولي على فينيتسيا 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي نابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 59 وأندريا بيتانيا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد تيرون إيبوهي لاعب فينيتسيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع نابولي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام ميلان، وتوقف رصيد فينيتسيا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز سامبدوريا على ساسولو 4-0.

وسجل أهداف سامبدوريا فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة الخامسة وستيفانو سيني في الدقيقة السابعة وأندريا كونتي في الدقيقة 64 وأنتونيو كاندريفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى23 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز كالياري على أتالانتا 2-1 وسامبدوريا على ساسولو 4-0، وتعادل بولونيا مع إمبولي سلبياً.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: