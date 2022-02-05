ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يقهر إنتر ويقلص الفارق في الوصافة

اقتنص ميلان فوزا ثمينا على حساب إنتر ميلان بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

سجل إيفان بيريسيتش الهدف الأول للإنتر بالدقيقة 39، في حين سجل أوليفيه جيرو هدفي الروسونيري بالدقيقتين 75 و79.

وتقدم إيفان بيريشيتش في الدقيقة 38 من اللقاء بعد استغلاله لكرة ملعوبة من ركلة ركنية نجح في اقتناصها ليُسكنها شباك ميلان.

ونجح أوليفيه جيرو في إدراك التعادل في الدقيقة 75 للروسونيري، بعد تمكنه من اقتناص كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح النجم الفرنسي نفسه في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 78 بعد لمسة مميزة.

بهذا الفوز، تجمد رصيد إنتر عند 53 نقطة، ويظل متصدرا لجدول ترتيب المسابقة، بينما رفع ميلان رصيده إلى 52 نقطة بالمركز الثاني، مع وجود مباراة مؤجلة للنيراتزوري.

روما يتعادل مع جنوى

وفي مباراة أخرى، انتهت مباراة جوزيه مورينيو الـ100 كمدرب لفريق ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بشكل مثير للجدل، بعدما ألغى الحكم هدفا لفريقه روما في الدقيقة الأخيرة، ليتعادل سلبيا مع عشرة لاعبين من ضيفه جنوى، الذي يصارع للنجاة من الهبوط اليوم السبت.

وبدا أن نيكولو زانيولو أحرز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة بتسديدة في الزاوية السفلى من المرمى، لكن الحكم روساريو أبيسو ألغاه بسبب خطأ على تامي أبراهام في بناء الهجمة، بعد مشاهدة الواقعة على شاشة بجانب الملعب.

وحصل الدولي الإيطالي الغاضب على الإنذار الثاني بعدها بلحظات للاعتراض، وركل إحدى لوحات الإعلانات أثناء خروجه من الملعب.

ويحتل روما المركز السادس برصيد 39 نقطة، مقابل 14 نقطة لجنوى في المركز قبل الأخير، متأخرا بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وكان مورينيو يتطلع لمعادلة الرقم القياسي للانتصارات في أول مئة مباراة لمدرب في الدوري، والمسجل باسم أنطونيو كونتي برصيد 62 انتصارا.

لكنه خرج بنقطة واحدة فقط أمام جنوى، الذي انتصر مرة واحدة طوال الموسم، رغم طرد ليو أوستيغارد لاعب الضيوف منتصف الشوط الثاني.

وكانت أخطر فرص روما عندما سدد سيرجيو أوليفيرا في الشبكة الخارجية للمرمى، وأرسل كريس سمولينغ ضربة رأس أعلى المرمى من مكان جيد، بينما أطاح زانيولو بالكرة أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء.

ولم ينجح روما في هز الشباك حتى هدف زانيولو البالغ عمره 22 عاما، والذي لم يتعامل مع إلغاء هدفه بهدوء، ليحصل على الإنذار الثاني لاعتراضه على قرار الحكم.