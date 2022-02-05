الصحف الرياضية: ريال مدريد يرتجف.. بارود برشلونة.. ونهائي سان سيرو (صور)

شكل ديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي، وعودة الجماهير بسعة كاملة للكامب نو، والألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمستقبل نجم ويستهام يونايتد ديكلان رايس، والموهبة البرازيلية أندريك لاعب بالميراس، وعودة كريم بنزيما لنجدة ريال مدريد بعد الإقصاء من كأس الملك، ورغبة تشافي في إشراك عثمان ديمبلي، وفوز أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الوقت الضائع في لقاءات كرة القدم، وكتبت: ”لا يمكن لكرة القدم أن تضيع المزيد من الوقت“.

كما اهتمت بقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي أسفرت عن مواجهات فالنسيا أمام أتلتيك بلباو، وريال بيتيس أمام رايو فاليكانو.

الصحيفة اهتمت بملعب كامب نو الذي يستعد لاستقبال سعة كاملة من الجماهير، وكتبت: ”كامب نو يمكن أن يستقبل 100% من سعته“.

كما اهتمت الصحيفة بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وكتبت: ”كريم بنزيما يهب لنجدة ريال مدريد، ويستهدف اللعب أمام غرناطة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الموهبة البرازيلية الشاب أندريك لاعب بالميراس وأجرت معه حوارًا، وكتبت: ”أندريك: كل الأولاد يرغبون في اللعب لبرشلونة“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار برشلونة، وكتبت: ”تشافي يرغب في إشراك ديمبلي“ و“كامب نو يستعيد كل جماهيره“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا، وكتبت : ”ريال مدريد يرتجف بعد الخروج من كأس الملك“.

الصحيفة تحدثت عن أمم أوروبا لكرة القدم في الصالات، وخروج إسبانيا من نصف النهائي أمام البرتغال.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على التعاقدات الجديدة لبرشلونة قبل المرحلة الثانية من الموسم، وكتبت: ”بارود“.

كما تحدثت عن الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وكتبت: ”بكين تفتتح باحتفال ضخم“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”أنشيلوتي متهم بعد السقوط في الكأس“.

كما اهتمت بقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وإقصاء المنتخب الإسباني أمام المنتخب البرتغالي من نصف نهائي أمم أوروبا لكرة الصالات.

أس

ركزت الصحيفة على تجاهل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لنجوم في دكة البدلاء، وعدم إشراكهم، وكتبت: ”نجوم في طي النسيان“.

كما تحدثت عن قرار تشافي بشأن عثمان ديمبلي في برشلونة، وكتبت: ”العفو على ديمبلي“.

الصحيفة اهتمت بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وإقصاء منتخب إسبانيا أمام البرتغال من نصف نهائي أمم أوروبا لكرة القدم في الصالات.

كما اهتمت بلقاء أوساسونا وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إشبيلية استئناف البحث عن الصدارة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات المدرب ديفيد مويس حول مستقبل نجم ويستهام يونايتد، والمنتخب الإنجليزي ديكلان رايس المطلوب من أندية إنجليزية كبرى، وكتبت: ”ديفيد مويس: سيتطلب الأمر أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لجعل ديكلان رايس بعيدًا عن ويستهام حاليًا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا 5/2 على أنجيه في الدوري الفرنسي، وتألق البولندي أركاديوز ميليك، وكتبت: ”ميليك انقر فوق الصدمة“.

كما اهتمت الصحيفة بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ومشاركة الرياضيين الفرنسيين.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”نهائي سان سيرو“.

كما تحدثت عن الألعاب الأولمبية الشتوية في بكينن ومشاركة الرياضيين الإيطاليين.

الصحيفة اهتمت بتصريحات جوزيه مورينيو مدرب روما حول نجمه الشاب زانيولون وكتبت: ”مورينيو: زانيولو هو مستقبلي“.

كما اهتمت بتصريحات ماوريسيو ساري مدرب لاتسيون وكتبت: ”ساري: التقدم للأمام دون أعذار“.

