الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) لمتابعة مباراة ديربي الغضب المرتقبة بين إنتر ميلان وميلان في قمة مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي الغضب بين إنتر وميلان ، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:00 مساء اليوم السبت، بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم ماركو جويدا.

وتنقل المباراة عبر قناة ”SERIE A“ على موقع ”يوتيوب“ بصوت المعلق خالد الغول.

ترتيب الفريقين

يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد بولونيا، وحقق الفريق 16 فوزًا، وتعادل 5 مرات، وتلقى خسارة وحيدة.

وسجل إنتر ميلان 53 هدفًا، وهو صاحب أقوى هجوم في الدوري الإيطالي بينما تلقى 17 هدفًا.

