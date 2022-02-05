الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) لمتابعة مباراة ديربي الغضب المرتقبة بين إنتر ميلان وميلان في قمة مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي الغضب بين إنتر وميلان ، فإلى السطور التالية:

مباراة ميلان وإنتر ميلان.. مواجهة المعلم والتلميذ بين بيولي وإنزاغي https://t.co/HIxTjC9mtW pic.twitter.com/WUCMbAlT6E — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:00 مساء اليوم السبت، بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم ماركو جويدا.

وتنقل المباراة عبر قناة ”SERIE A“ على موقع ”يوتيوب“ بصوت المعلق خالد الغول.

ترتيب الفريقين

يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد بولونيا، وحقق الفريق 16 فوزًا، وتعادل 5 مرات، وتلقى خسارة وحيدة.

وسجل إنتر ميلان 53 هدفًا، وهو صاحب أقوى هجوم في الدوري الإيطالي بينما تلقى 17 هدفًا.

What’s the best @Inter goal in the history of the Derby? Five golazos are facing off for a place in the club’s Hall of Fame. 👉🏻Vote:https://t.co/Ta3Gn2GNJC$INTER ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/3YcPUxXkMC — Socios.com (@socios) February 4, 2022

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 49 نقطة، وحقق الفريق 15 فوزًا، و4 تعادلات، و4 خسائر، وسجل ميلان 47 هدفًا، وتلقى الفريق 25 هدفًا.

ويدور صراع تكتيكي خارج الخطوط بين سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، وستيفانو بيولي مدرب ميلان، وسبق أن تقابل الثنائي 12 مرة تفوق إنزاغي في 6 مناسبات مقابل 3 مرات لصالح بيولي، و3 تعادلات.

ولعب إنزاغي كمدرب ضد ميلان 15 مرة، فاز في 4 مرات، وتعادل 5 مرات، وتلقى 6 خسائر، بينما لعب بيولي ضد إنتر ميلان 20 مباراة فاز في 5 مواجهات، وتعادل مثلها، وتلقى 10 خسائر.

وبشكل إجمالي تقابل الفريقان 229 مرة في مناسبات رسمية، ويتفوق إنتر ميلان برصيد 84 فوزًا، مقابل 77 فوزًا لميلان و68 تعادلًا.

وكان أول لقاء بين الفريقين، يوم 10 يناير 1909، وفاز ميلان بنتيجة 3/2، بينما خرج آخر لقاء بالتعادل بنتيجة 1/1، يوم 7 نوفمبر الماضي.

أسلحة إنتر

يخوض إنتر ميلان مواجهة الديربي باحثًا عن تحقيق الفوز لتعزيز الصدارة خاصة في ظل صراع شرس ومثير مع نابولي على الصدارة حتى الآن.

وقال سيميوني إنزاغي المدير الفني لإنتر ميلان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن هذه المواجهة ستكون مهمة وصعبة، ولكنها لن تحسم شيئًا في صراع التتويج.

وأوضح أن المشوار ما زال طويلًا، ولكن من المهم الفوز بلقاء الديربي مشيرًا إلى أن ميلان فريق قوي ومنظم ويقدم مباريات مميزة.

ويغيب عن إنتر ميلان الثنائي خواكين كوري، وروبن جوسينس، ويلعب إنزاغي بطريقته المعتادة 3/5/2 التي تعتمد بشكل كبير على انطلاقات الأجنحة، وقوة الثنائي الهجومي.

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ويعتمد إنزاغي على تشكيلة تضم حارس المرمى سمير هاندانوفيتش، وأمامه ثلاثي خط الدفاع: ميلان سكرينار، وستيفن دي فري، وأليساندرو باستوني.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش، وبجواره نيكولو باريلا، وهاكان كالهانغولو، ويمينًا دينزل دومفريس، ويسارًا إيفان بيريسيتش، بينما يقود خط الهجوم إدين دزيكو، ولاوتارو مارتينيز.

أوراق ميلان

يأمل ميلان إلحاق الهزيمة بمنافسه وجاره إنتر ميلان من أجل إشعال المنافسة على الصدارة.

وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيقاتل للفوز بعيدًا عن حسابات الصدارة فمن المهم الفوز لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد.

وأكد أن هناك العديد من المباريات المهمة والبارزة ومن المهم تحقيق الفوز بهذه اللقاءات، موضحًا أن لقاء الديربي من أهم مواجهات الموسم وينتظرها الجميع في إيطاليا والعالم كله.

ويغيب عن صفوف ميلان نجمه زلاتان إبراهيموفتش، وأنتي ريبيتش، وفيكايو توموري، وفودي توريه، ويعتمد الميلان على طريقة 4/2/3/1 ويلعب بيولي بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم.

ويقود تشكيلة ميلان حارس المرمى ميك مايغنان، وأمامه رباعي خط الدفاع: أليسيو رومانيولي، وبييري كالولو، ودافيد كالابريا، وثيو هيرنانديز.

ويقود خط الوسط فرانك كيسي، وبجواره إسماعيل بن ناصر، وأمامهما ساندرو تونالي، وعلى الأطراف رافايل لياو، وأليكسيس سايليمايكريس، مع المهاجم أوليفييه جيرو.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن ديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان سيقوم على عدة تفاصيل ستحسم ملامحه.

وأوضح اليماني أن قوة ميلان تتركز في الجبهة اليسرى المميزة بوجود الثنائي ثيو هيرنانديز، ورافايل لياو، بجانب خبرات جيرو في خلق المساحات، مؤكدًا أن خط وسط ميلان مميز ولديه عناصر مهمة مثل بن ناصر، وكيسي.

وأشار إلى أن إنتر ميلان يجيد الاختراق من العمق مع تألق باريلا كصانع لعب محوري، بجانب كالهانغولو كلاعب موهوب يجيد توزيع الكرة، مؤكدًا أن هجوم إنتر ميلان مميز بخبرات دجيكو، وقدرات لاوتارو مارتينيز.