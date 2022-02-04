إنزاغي: قمة ميلانو لن تحسم السباق على لقب الدوري الإيطالي

رفض سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الرأي القائل إن فريقه يمكنه إخراج جاره ميلان من سباق المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إذا فاز عليه في قمة مدينة ميلانو مطلع الأسبوع المقبل واستشهد اليوم الجمعة بانتفاضة فريقه خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

وينفرد إنتر ميلان حامل اللقب بصدارة الدوري الإيطالي متفوقا بفارق أربع نقاط على ميلان الثالث في الترتيب إلى جانب مباراة مؤجلة قبل المواجهة بين الفريقين غدا السبت في ملعب سان سيرو في ميلانو.

لكن ردا على سؤال عن أهمية وتأثير هذه المواجهة قال إنزاغي إن فريقه عوض تعثره في بداية الموسم ونجح في اللحاق بميلان بعد بدء الموسم بصورة غير مستقرة.

مباراة ميلان وإنتر ميلان.. مواجهة المعلم والتلميذ بين بيولي وإنزاغي https://t.co/HIxTjC9mtW pic.twitter.com/WUCMbAlT6E — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

وأضاف إنزاغي في مؤتمر صحفي: ”رأينا ما حدث في النصف الأول من الموسم، كنا متخلفين بفارق سبع نقاط عن الصدارة ونجحنا في سد الفجوة“.

وتابع: ”نحن نعرف ما تعنيه القمة بالنسبة للجمهور لكن لا تزال هناك 15 مباراة متبقية و45 نقطة للتنافس عليها“.

وردا على سؤال حول الفريق الذي يتوقع أن ينافس فريقه على اللقب في الموسم الحالي أشار إنزاغي إلى يوفنتوس الذي يتخلف بفارق 11 نقطة عن حامل اللقب لكنه تعاقد مؤخرا مع دوسان فلاهوفيتش ودينيس زكريا.

وأردف إنزاغي قائلا: ”(الصراع على اللقب) لا يزال مفتوحا. فإلى جانب ميلان ونابولي (الثاني) هناك أتلانتا ويوفنتوس وهما فريقان قويان جدا، لا تزال أمام يوفنتوس فرصة للقتال على لقب الدوري، ولا تزال هناك الكثير من النقاط (للتنافس عليها)“.

وتأتي قمة ميلانو في توقيت مهم جدا بالنسبة لإنتر ميلان الذي سيواجه روما في دور الثمانية لكأس إيطاليا ونابولي صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي وليفربول الإنجليزي في دور 16 لدوري أبطال أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين.

وعن ذلك قال إنزاغي: ”ستكون فترة مليئة بالأحداث ومثيرة للاهتمام والحماس وسنواجه خلالها العديد من الفرق الكبيرة الواحد تلو الآخر“.

واختتم: ”نعرف ما تعنيه مباراة القمة ونحن في كامل التركيز.. في لقاءات القمة لا يوجد مرشح للفوز، خاصة في المباراة المقبلة التي تجمع بين فريقين قويين وجيدي التنظيم جدا“.