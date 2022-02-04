الصحف الرياضية: ضربة قاضية لريال مدريد.. ساديو ماني ضد محمد صلاح.. ويوفنتوس لا يتوقف (صور)

شكل إقصاء ريال مدريد من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو وتصريحات الغابوني بيير أوباميانغ حول طرده من آرسنال، ونهائي أمم إفريقيا الكاميرون بين محمد صلاح وساديو ماني العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بالألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، والتي تنطلق، اليوم الجمعة، وأخبار الانتقالات وديربي ميلان بين إنتر ميلانو وميلان، وصراع اللقب في الدوري الإيطالي وتقديم برشلونة لاعبه الجديد الغابوني بيير أوباميانغ.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيك بلباو لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد 1-0 في ربع النهائي، وكتبت: ”هدير النهائي“.

كما اهتمت بتأهل ريال بيتيس بعد فوز كبير على ريال سوسيداد 4-0 وكتبت: ”ريال بيتيس يسحق سوسيداد“.

الصحيفة اهتمت بانطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

سبورت

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة لمهاجمه الجديد الغابوني بيير أوباميانغ، وكتبت: ”ماتادور“.

كما اهتمت بإقصاء ريال مدريد من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو 1-0، وكتبت: ”أتلتيك بلباو يقصي ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بنصف نهائي أمم أوروبا لكرة القدم في الصالات بين منتخب إسبانيا ومنتخب البرتغال.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة مهاجمه الجديد الغابوني بيير أوباميانغ، وكتبت: ”حلم“.

كما تحدثت عن إقصاء ريال مدريد من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو 1-0، وكتبت: ”ضربة قاضية لريال مدريد في سان ماميس“.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب الكاميرون بضربات الترجيح، وكتبت: ”مصر محمد صلاح في النهائي بضربات الترجيح“.

أس

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيك بلباو لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد 1-0، وكتبت: ”أسود من أجل شيء ما“.

كما تحدثت عن تأهل ريال بيتيس بالفوز على ريال سوسيداد 4-0، وكتبت: ”لعنة اللاعبين السابقين“.

الصحيفة اهتمت بتقديم برشلونة لاعبه الجديد الغابوني بيير أوباميانغ، وكتبت: ”أوباميانغ: أتيت لبرشلونة لأقاتل“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات الغابوني بيير أوباميانغ المنتقل لبرشلونة، حول سبب خروجه من آرسنال، وكتبت: ”أوباميانغ: أرتيتا طردني“.

كما تحدثت عن فرانك لامبارد المدرب الجديد لإيفرتون، وكتبت: ”لامبارد: نحن في صراع على الطاولة“.

كما اهتمت بتصريحات رالف رانجنيك حول سبب بقاء لينغارد في مانشستر يونايتد.

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات الغابوني بيير أوباميانغ عن سبب رحيله من آرسنال والانضمام لبرشلونة، وكتبت: ”تعليقات بيير أوباميانغ بشأن الخلاف مع ميكيل أرتيتا تأخذ مركز الصدارة بعد انتقال منبوذ آرسنال لبرشلونة“.

كما تحدثت عن جيسي لينغارد بعد عدم رحيله عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية، وكتبت: ”لينغارد في إجازة“.

الصحيفة اهتمت بنهائي أمم أفريقيا بين منتخب مصر ومنتخب السنغال، وكتبت: ”سيكون ساديو ماني ضد محمد صلاح“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الألعاب الأولمبية الشتوية التي تطلق في بكين، اليوم الجمعة، وكتبت: ”بكين 2022: الكتاب الكبير الأبيض“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع اللقب في الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان المتصدر ومطارديه ميلان ونابولي، وكتبت: ”اثنان ضد واحد“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء الولايات المتحدة الأمريكية والهندوراس، وكتبت: ”منتخب الولايات المتحدة الأمريكي لماكيني يجمد الهوندوراس“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الهولندي رود خوليت حول ميلان، وكتبت: ”خوليت: دون إبراهيموفيتش ميلان يفقد الجودة“.

كما اهتمت الصحيفة بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الصينية، والتي تنطلق اليوم .

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وبحثه عن التعاقدات الجديدة للصيف القادم، وتحدثت عن اهتمام الفريق بعدة لاعبين، وكتبت: ”يوفنتوس لا يتوقف“.

الصحيفة اهتمت بديربي ميلان بين إنتر ميلانو وميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”مهرجان سان سيرو“.

كما اهتمت بالألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، ومشاركة الرياضيين الإيطاليين.