مباراة ميلان وإنتر ميلان.. مواجهة المعلم والتلميذ بين بيولي وإنزاغي

كان لمباريات القمة تأثير بالغ على المسيرة التدريبية لكل من سيموني إنزاغي وستيفانو بيولي في الماضي، لكن الرهانات أقوى من أي وقت سابق هذه المرة عندما يواجه التلميذ السابق أستاذه في قمة مدينة ميلانو الهامة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد المقبل.

وتفصل أربع نقاط بين حامل اللقب إنتر ميلان المتصدر وجاره ميلان صاحب المركز الثالث قبل مواجهتهما في ملعب سان سيرو، رغم أن بطل الموسم الماضي لديه مباراة مؤجلة أمام بولونيا.

دراسة: جائحة كورونا كلفت الأندية الأوروبية 7 مليارات يورو https://t.co/HpsddleHqK pic.twitter.com/6oGKRNZyRE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

وتأتي هذه المواجهة في مرحلة حاسمة من موسم الدوري الإيطالي في ظل المنافسة بين المدربين اللذين يدركان مغزى وأهمية المنافسة بين الفرق المتجاورة في المدن مثل الجميع.

ففي أبريل نيسان 2016 تعرض مدرب لاتسيو وقتها بيولي لهزيمة ثقيلة بنتيجة 4/1 أمام الجار روما، وهي خسارة كلفت المدرب وظيفته.

وبما أن مصائب البعض تكون فوائد لآخرين، فإن إنزاغي الذي كان في هذا الوقت مدربا لفريق الشباب في لاتسيو المنتمي للعاصمة الإيطالية، حصل على ترقية وتولى تدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم خلفا لبيولي.

ونتيجة لفشل لاتسيو في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا تولى إنزاغي بصفة دائمة تدريب الفريق، وبفضل نجاحاته التي حققها في المواسم الخمسة التالية عين مدربا لإنتر ميلان في نهاية الموسم الماضي.

رسميًا.. يوفنتوس يعلن غياب كييزا 7 أشهر https://t.co/9s3P5nXrPp pic.twitter.com/GRoykAsdvq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

وحسب كريستيان فييري مهاجم إنتر ميلان السابق، لا يتعرض مستقبل أي من مدربي الفريقين للتهديد نتيجة مباراة الأحد، لكن ربما يكون لنتيجة المواجهة تأثير واضح على وجهة لقب البطولة.

ونقلت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، اليوم الخميس، عن فييري قوله: ”إذا فاز إنتر سيخرج ميلان من سباق المنافسة على لقب الدوري“.

وأضاف فييري: ”مع وجود فارق محتمل يبلغ 10 نقاط، كيف يمكن لك تعويض هذا الفارق مع متصدر الدوري؟ وهو فريق يثبت أنه يستطيع أن يكون في منتهى القسوة عندما يكون في حاجة إلى ذلك؟“.

التاريخ يعيد نفسه

وبالنسبة لميلان، فإنه مطالب بالتخلص من تأثير التاريخ القريب؛ لأنه تقريبا في نفس هذه المرحلة قبل عام بالتمام والكمال تبخرت فرصته في المنافسة على اللقب المحلي.

الدوري الإيطالي: إلغاء فوز إنتر ميلان الاعتباري على بولونيا وإعادة المباراة https://t.co/Yivf1tzh2G pic.twitter.com/ikX2baDcle — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 21, 2022

فقد تسببت هزيمة مفاجئة أمام سبيزيا في تقدم إنتر ميلان عليه في الأسبوع 22 من عمر المسابقة في موسم 2020/2021، ثم تقدم إنتر ميلان بفارق أربع نقاط بعد الفوز في قمة ميلانو، بعد أسبوع واحد، وبعد ذلك حافظ على تقدمه حتى النهاية.

وحاليا إنتر ميلان في موقف أكثر قوة من ذي قبل، بينما الموقف مثير للقلق كسابقه بالنسبة لميلان.

وقبل التوقف الدولي، خسر ميلان أمام سبيزيا من جديد، بينما أدى التعادل مع يوفنتوس إلى شعور بأن أي نتيجة غير الفوز على إنتر ميلان ستؤدي إلى خروجه من السباق على اللقب.

وينافس نابولي صاحب المركز الثاني بقوة في هذه المعركة أيضا، وسيحل ضيفا على سبيزيا المهدد بالهبوط، الأحد المقبل.

لاغازيتا: إنتر ميلان يريد التعاقد مع ديبالا الصيف المقبل https://t.co/eG2g2o7tZP pic.twitter.com/NVOPDK4Zn1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 14, 2022

وربما يخوض ميلان المواجهة بدون لاعبه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يحتاجه فريقه كثيرا لهذه المواجهة الكبيرة، والذي يتعافى من إصابة في أربطة الكاحل، بينما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة فيكايو توموري.

وبعد القمة المحلية مع ميلان، سيلتقي إنتر ميلان في كأس إيطاليا مع روما في العاصمة الإيطالية، ثم يواجه نابولي في الدوري المحلي وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا خلال فترة سيخوض فيها ست مباريات في غضون 22 يوما.

وربما يشارك لاعب يوفنتوس الجديد دوسان فلاهوفيتش لأول مرة مع فريقه الجديد في مواجهة هيلاس فيرونا.

وفي مباريات أخرى يلتقي أتلانتا صاحب المركز الرابع مع ضيفه كالياري، ويلتقي روما على أرضه مع جنوة.

وسيبدأ فيورنتينا مسيرته بدون المهاجم الصربي فلاهوفيتش عندما يستضيف لاتسيو، السبت المقبل، في معركة بين فريقين يتساويان في الرصيد، ولكل منهما 36 نقطة، ويحتلان المركزين السابع والثامن.