الصحف الرياضية: فوز نادال يدفع دجوكوفيتش للتلقيح.. لعبة المدربين في إنجلترا.. برشلونة يعزز صفوفه

شكلت مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ومواجهة أتليتك بلباو لريال مدريد، وأخبار برشلونة الذي قدم رسميا لاعبه أداما تراوري، وتفكير الرئيس السابق بارتوميو في اللجوء للقضاء ضد إدارة خوان لابورتا، ومصير عثمان ديمبيلي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتأهل منتخب السنغال لنهائي أمم أفريقيا في الكاميرون، ومصير المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخبار سوق الانتقالات، وتصريحات رافائيل نادال وتفكير دجوكوفيتش في تلقي لقاح فيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتليتك بلباو وريال مدريد واللقاء الرابع بينهما هذا الموسم وكتبت: ”الجولة الرابعة“.

كما تحدثت عن تأهل فالنسيا ورايو فاليكانو لنصف النهائي ولقاء ربع النهائي بين ريال سوسيداد وريال بيتيس وكتبت: ”أنويتا يضع في المواجهة فريقين من الموهوبين“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة ومصير عثمان ديمبيلي وكتبت: “ ديمبيلي.. لابورتا يرغب في خروجه وتشافي يعارض“.

كما اهتمت بالصربي نوفاك ديوكوفيتش وتفكيره في أخذ لقاح ضد فيروس كورونا وكتبت: “ دجوكوفيتش يفكر في الأمر .. فوز نادال دفعه نحو التلقيح“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتقديم الوافد الجديد أداما تراوري ولائحة الفريق في الدوري الأوروبي وكتبت: “ يوم الوحش“ و ”ألفيس خارج لائحة الدوري الأوروبي“ و ”اليوم تقديم أوباميانغ“ و ”تشافي يقرر في حالة ديمبيلي“ و ”بارتوميو يطلب تقرير المحاسبة ويدرس رفع دعوى قضائية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو وريال مدريد وكتبت: ”أتليتك بلباو مقتنع بإقصاء ريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعاقدات برشلونة، أداما تراوري وبيير أوباميانغ، وكتبت: ”مزيد من القوة لبرشلونة“.

الصحيفة تحدثت عن أخبار برشلونة وكتبت: ”لابورتا يتحدث عن ديمبيلي: تشافي يقرر مصيره“ و“ألفيس خارج لائحة أوروبا“ و ”بارتوميو يطلب تقرير المحاسبة ويدرس اللجوء للقضاء“.

الصحيفة اهتمت بمباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”فالنسيا ورايو فاليكانو في نصف النهائي“ و ”اليوم أتليتك بلباو – ريال مدريد، وريال سوسيداد – ريال بيتيس“.

كما اهتمت بتصريح رافائيل نادال نجم التنس الإسباني وكتبت: ”نادال: أعتقد أن 21 لقبا في البطولات الكبرى ليست كافية“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتليتك بلباو وريال مدريد في سان ماميس وكتبت: ”الأدرينالين في الكاتدرائية“.

كما تحدثت عن تأهل رايو فاليكانو وفالنسيا لنصف النهائي على حساب ريال مايوركا وقادش ولقاء ربع النهائي بين ريال سوسيداد وريال بيتيس.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لعبة المدربين وتواجد أسماء كبيرة في السوق وكتبت: ”أسماء كبيرة في لعبة المدربين“ و“ عودة ماوريسيو بوكيتينو: مانشستر يونايتد متأكد من كونه سيتعاقد مع بوكيتينو في الصيف“.

كما اهتمت الصحيفة بانتقال آلي دالي معارا لإيفرتون وكتبت: ”دالي أشعل من طرف لامبارد“.

كما اهتمت بمهمة المدرب روي هودجسون في واتفورد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب السنغال لنهائي أمم أفريقيا بالكاميرون بعد الفوز على بوركينا فاسو في نصف النهائي 3-1 وكتبت: ”ساديو ماني يقود طريق السنغال“.

كما اهتمت الصحيفة بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الصينية ورياضة الرغبي.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تقديم يوفنتوس لاعب وسطه دينيس زكريا وكتبت:“ زكريا، أليغري يغير العتاد“.

كما اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات الأندية الإيطالية وكتبت: ”كابرال فيورنتينا أخيرا“ و ”إنتر ميلانو هداف نعم .. ميلان توموري لا“ و ”بريمير حتى 2024 لكن إما إنتر ميلان أو يوفنتوس“.