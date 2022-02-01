الصحف الرياضية: عائدان فاخران إلى الدوري الإسباني في اليوم الأخير

شكلت أخبار سوق الانتقالات الشتوية، الذي انتهى رسميا في البطولات الكبرى وشهد تعاقد برشلونة مع الغابوني بيير أوباميانغ وفشل خروج عثمان ديمبيلي وجيسي لينغارد ومهرجان صفقات يوفنتوس في التعاقدات ورحيل اللاعبين، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بالإسباني رافائيل نادال المتوج باللقب رقم 21 في البطولات الكبرى وإقصاء باريس سان جيرمان من كأس فرنسا ولقاء أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا والنجم الشاب لبالميراس البرازيلي أندريك ومصير لقاء أتلانتا وتورينو.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي الشاب أندريك لاعب بالميراس وأجرت معه حوارا وكتبت :“ أندريك : لدي الكثير من الحب لريال مدريد ”.

كما اهتمت بالإسباني رافائيل نادال الفائز باللقب رقم 21 في البطولات الكبرى وكتبت :“ رافائيل نادال ينظر بالفعل للقب رقم 22 ”.

الصحيفة اهتمت باليوم الأخير لسوق الانتقالات الشتوية وحسم برشلونة صفقة أوباميانغ وكتبت :“ أوباميانغ القنبلة ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة الذي تميز بالتعاقد مع أوباميانغ وبقاء عثمان ديمبيلي وكتبت :“ التعاقد مع أوباميانغ “ و “ عثمان ديمبيلي سيبقى ”.

الصحيفة اهتمت بالوافد الجديد أداما تراوري المنتقل لبرشلونة وكتبت :“ أداما تراوري يعمل من المجموعة وينتظر البداية ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حفل تتويج أفضل الرياضيين في برشلونة وكتبت :“ نجوم الحفل ، ساؤول غرافيتو وأليكسيا بوتيلاس أفضل الرياضيين في سنة 2021 ”.

كما اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات برشلونة وكتبت :“ أوباميانغ لاعبا لبرشلونة وديمبيلي يبقى ”.

الصحيفة أجرت حوارا مع النجم الإسباني رافائيل نادال الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

آس

أجرت الصحيفة حوارا مع النجم الإسباني رافائيل نادال الفائز بـ21 لقبا في البطولات الكبرى وكتبت :“ رافائيل نادال :هذا لم ينته بعد ”.

كما اهتمت الصحيفة بسوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإسباني وكتبت :“ برشلونة : التعاقد مع أوباميانغ وبقاء عثمان ديمبيلي “ و “ أتلتيكو مدريد : رينيلدو تقدم في توقيعه “ و “ عائدان فاخران للدوري الإسباني في اليوم الأخير ، برايان خيل نحو فالنسيا ولو سيلسو نحو فياريال ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على انتقال الغابوني أوباميانغ من آرسنال لبرشلونة وكتبت :“ شكرا على لا شيء ، أوباميانغ يرحل حرا ”.

كما اهتمت بسوق الانتقالات الشتوية واليوم الأخير وكتبت :“ لامبارد 999 نداء “ و “ لينغارد ابق في مكانك “ و “ نيوكاسل يونايتد أظهروا الأموال ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل نيس لربع نهائي كأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان بضربات الترجيح وكتبت :“ بولكا الحارس رقم 1 ”

كما تحدثت عن لقاء أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا المؤجل بسبب أحداث الشغب في الدوري الفرنسي وكتبت :“ أولمبيك أعيدوا اللعب ”.

الصحيفة اهتمت برافائيل نادال صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولات الكبرى وكتبت :“ نادال : نحن لم ننته ”.

كما اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت :“ لاكازيتي جعل أولمبيك ليون يحلم ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإيطالي وكتبت :“ يغير كل شيء “ و “ يوفنتوس ملك وإنتر ميلان يتقوى “ و “ لا تسيو فقط وصول كابرال ”.

كما اهتمت بتوقيع الدنماركي كريستيان إريكسن مع برنتفورد الإنجليزي وكتبت :“ إريكسن : لا يمكنني الانتظار ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات الشتوي للأندية الإيطالية وصفقات تورينو ويوفنتوس وكتبت :“ مهرجان يوفنتوس “ و “ ديمبا الشيخ رهان من أجل يوريتش ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلانتا وتورينو المؤجل بسبب فيروس كورونا وكتبت :“ أتلانتا – تورينو : يجب أن يسترخي ”.