زوجة أبيدال تكشف أسرارا جديدة عن علاقتها بخيرة الحمراوي

أكدت حياة أبيدال زوجة إريك أبيدال لاعب ومدير الكرة السابق في برشلونة أنها شعرت بالخيانة وتم التعامل معها على أنها ”حمقاء“ بعد تورط اسمها في التحقيق في الاعتداء على خيرة الحمراوي لاعبة باريس سان جيرمان، التي وصفتها زوجة أبيدال بالشيطانة“ وعشيقة زوجها.

وقالت حياة في مقابلة مع صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية عن خيرة ”فتحت لها أبواب منزلي. ذهبت لدعمها في مبارياتها في برشلونة. ولا يزال أطفالي يتذكرونها. (…) هذه الفتاة شيطانة“.

والتقت خيرة مع حياة وزوجها أبيدال في برشلونة، حيث كان الدولي الفرنسي السابق مديرًا رياضيًّا للنادي الكتالوني بين عامي 2018 و 2020، وقد تعرفت على اللاعبة الفرنسية التي كانت تدافع عن ألوان قميص النادي الكتالوني حينها.

وأصيبت الحمراوي ، 32 عامًا ، في ساقيها بقضيب حديدي من قبل رجلين مقنعين ليلة الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خارج باريس، أثناء قيادتها للسيارة مع زميلتها في باريس سان جيرمان أميناتا ديالو.

واستجوب المحققون ديالو حول احتمال أنها كانت وراء هذا الاعتداء للحصول على مكانة زميلتها في الفريق الباريسي، لكن تم إطلاق سراحها دون توجيه تهمة إليها.

وقالت حياة أبيدال، التي تزوجت عام 2007 من اللاعب السابق وهي أم لأطفالهما الخمسة ”لا علاقة لي بهذه القضية“، موضحة أنها اكتشفت خيانة زوجها لها مع خيرة بعد الهجوم وطلبت الطلاق عندما اعترف لها إريك أبيدال.

الحمراوي لم تكن الأولى

وأضافت خلال المقابلة مع الصحيفة الفرنسية ”لقد مر زواجنا بالعديد من الصعاب التي أفضل عدم الحديث عنها وبالطبع لم تكن خيرة الحمراوي الأولى. إيريك لم يعتذر لي في وجهي ولم يدافع عني مطلقا من الاتهامات أو الشائعات التي انتشرت ضدي عقب تعرضها (خيرة) للهجوم“.

وقالت حياة أبيدال إنها شعرت بالألم لأن اللاعبة عندما وصلت برشلونة أصبحتا صديقتين، موضحة ”لقد ساعدتها على الاندماج كما أفعل مع العديد من اللاعبات. حتى اكتشفت بعد فترة أن لديها سلوكًا غريبًا وأحيانًا في غير محله مع زوجي ورجال آخرين“.

وتعتقد حياة أبيدال أن ديالو كانت ضحية أخرى وترى أنه ”من الممكن“ أن تكون امرأة مخدوعة تريد الانتقام من خيرة بعد اكتشاف خيانة زوجها لها مع لاعبة سان جيرمان.

وبحسب المعلومات التي نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن القضية، سمعت ديالو والحمراوي أحد المهاجمين يقول ”إذن، ما الذي يحدث؟ هل نقيم علاقات جنسية مع رجال متزوجين؟“

وأوضحت حياة أبيدال ”تلقيت عددًا لا يُصدق من الرسائل على إنستغرام من زوجات لأزواج مشهورين أو غير مشهورين، مروا بنفس الشيء الذي مررت به مع خيرة الحمراوي. المحققون أمامهم الكثير من العمل خاصة أنها (خيرة) ربما لا تقول الحقيقة كاملة“.