الصحف الرياضية: "نادال.. الأفضل في التاريخ".. و"برشلونة وسان جيرمان يتفاوضان بشأن ديمبلي"

شكل فوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة وانفراده بالرقم القياسي التاريخي في البطولات الكبرى بـ21 لقبا العنوان الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات ومصير عثمان ديمبلي في برشلونة، وفوز السويد على حساب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا لكرة اليد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد لقاء ماراثوني أمام الروسي ميدفيديف وأصبح الأكثر تتويجا بالبطولات الكبرى بـ21 لقبا، وكتبت: ”حين يخبرونك أن شيئا ما مستحيل فكر في نادال“، و“نادال لاعب التنس الأكثر ألقابا في البطولات الكبرى“.

كما اهتمت الصحيفة بخسارة منتخب إسبانيا نهائي أمم أوروبا لكرة اليد إثر الهزيمة أمام السويد، وكتبت: ”إسبانيا تعيش في المنصات“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة ودخول التاريخ كأكثر لاعب تنس تتويجا بألقاب البطولات الكبرى بـ21 لقبا، وكتبت: ”بطل“.

كما اهتمت الصحيفة بتطورات خروج الفرنسي عثمان ديمبلي من برشلونة، وكتبت: ”برشلونة وباريس سان جيرمان يتفاوضان بشأن صفقة ديمبلي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز الاسباني رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة ورفع عدد ألقابه في البطولات الكبرى لـ21 لقبا، كأكثر لاعب تنس تتويجا، وكتبت: ”الأفضل في التاريخ“.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج الإسباني رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس ودخوله التاريخ عبر تحقيق 21 لقبا في البطولات الكبرى، وفك الشراكة مع السويسري روجيه فيدرير والصربي نوفاك ديوكوفيتش وأصبح الأكثر تتويجا، وكتبت: ”رافائيل نادال.. الأكبر“.

كما اهتمت الصحيفة بخسارة منتخب إسبانيا نهائي أمم أوروبا لكرة اليد أمام السويد، وكتبت: ”على بعد ثانية من الذهب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز رفائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس على حساب الروسي دانييل ميدفيديف، وكتبت: ”المريخي“، و“ظاهرة نادال في مباراة قوية من 5 ساعات يقلب الطاولة على ميدفيديف ويحقق اللقب رقم 21 في البطولات الكبرى رقم قياسي تاريخي“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات يوفنتوس، الذي يتفاوض من أجل ضم لاعبين جدد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، وكتبت: ”يوفنتوس: غاتي ونانديز برفقة دينيس زكريا“.

كما اهتمت الصحيفة بتتويج رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة وتحقيق رقم قياسي تاريخي بالفوز بـ21 لقبا في البطولة الكبرى، وكتبت: ”أبدي“.