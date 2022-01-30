الصحف الرياضية: "خروج ديمبلي مفتاح تعاقد برشلونة مع أوباميانغ".. ونادال وميدفيديف "نهائي تاريخي"

شكل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين الإسباني رافائيل نادال والروسي دانييل ميدفيديف، وتعاقد برشلونة رسميا مع آداما تراوري، وأخبار سوق الانتقالات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنهائي أمم أوروبا لكرة اليد بين إسبانيا والسويد، ومصير عثمان ديمبلي في برشلونة، والنجم البرازيلي الشاب أندريك لاعب بالميراس المطلوب من أندية أوروبية كبرى.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين رافائيل نادال وميدفيديف، ونهائي أمم أوروبا لكرة اليد بين منتخبي إسبانيا والسويد، وكتبت: ”قد يكون هناك يوم تاريخي“.

كما اهتمت بإعلان برشلونة رسميا تعاقده مع آداما تراوري، وكتبت: ”التعاقد مع آداما تراوري أصبح رسميا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان برشلونة التعاقد رسميا مع آداما تراوري، وكتبت: ”لقد عدت“.

كما تحدثت عن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين رافائيل نادال وميدفيديف وكتبت: ”هيا نادال“، ونهائي أمم أوروبا لكرة اليد بين إسبانيا والسويد.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي في برشلونة، وكتبت: ”ديمبلي يفكر في الرحيل ولديه عروض“.

الصحيفة اهتمت بتعادل برشلونة ”ب“ وريال مدريد ”ب“ في ميني كلاسيكو 2-2، وكتبت: ”انتهى الميني كلاسيكو بالتعادل“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين رافائيل نادال وميدفيديف، وكتبت: ”نهائي تاريخي“.

كما تحدثت الصحيفة عن أخبار برشلونة، وكتبت: ”آداما تراوري برشلوني“، و“خروج عثمان ديمبلي مفتاح التعاقد مع أوباميانغ“.

الصحيفة اهتمت بنهائي أمم أوروبا لكرة اليد بين منتخبي إسبانيا والسويد، وكتبت: ”إسبانيا من أجل اللقب الثالث“.

آس

ركزت الصحيفة على نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين رافائيل نادال والروسي ميدفيديف، وكتبت: ”هيا نادال. يبحث في نهائي أستراليا المفتوحة عن صنع التاريخ واللقب رقم 21 في البطولات الكبرى“.

كما تحدثت الصحيفة عن نهائي أمم أوروبا لكرة اليد بين منتخبي إسبانيا والسويد، وكتبت: ”من أجل الثلاثية“.

الصحيفة اهتمت بالنجم البرازيلي الشاب أندريك، لاعب بالميراس، وكتبت: ”أندريك: أسلوب لعبي يشبه كيليان مبابي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل أولمبيك مارسيليا لربع نهائي كأس فرنسا على حساب مونبلييه بضربات الترجيح، وكتبت: ”ماهر في ضربات الترجيح“.

كما اهتمت بتأهل باستيا على حساب ستاد ريمس وفيرسايلس على حساب تولوز لربع النهائي، وكتبت: ”فيرسايلس ملكي.. وباستيا امبراطوري“.

الصحيفة اهتمت بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”نادال ضد ميدفيديف: ملكان دون جوكر“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات يوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس يدخل سباق دينيس زكريا“.

كما اهتمت بسوق انتقالات أندية الدوري الإيطالي، وكتبت: ”الدوري الإيطالي: الوحوش الجديدة“.

الصحيفة اهتمت بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”نادال يتحدى ميدفيديف من أجل التاريخ“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمام يوفنتوس بالسويسري دينيس زكريا.

كما اهتمت الصحيفة بنهائي بطولة أستراليا للتنس، وكتبت: ”نادال يلعب من أجل البطولة الكبرى رقم 21“.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق الانتقالات في الأندية الإيطالية.