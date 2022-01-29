الصحف الرياضية: جنة يوفنتوس الجديدة.. السوبر أداما تراوري.. وهالاند في نقطة الصفر (صور)

شكل اقتراب تعاقد برشلونة مع أداما تراوري، ويوفنتوس مع الصربي دوشان فلاهوفيتش، وأخبار سوق الانتقالات في الأندية الأوروبية، ومصير صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند، وثمن الفرنسي تشواميني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتأهل رافائيل نادال إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد، وإقصاء المنتخب الفرنسي أمام منتخب السويد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الإسباني رافائيل نادال الذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”إنه كبير لدرجة أنه لا يناسبنا“.

كما تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بلاعب موناكو الفرنسي تشواميني، وكتبت: ”تشواميني يساوي ما بين 80 و100 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بالغابوني بيير أوباميانغ الذي يرغب برشلونة بضمه، وكتبت: ”برشلونة: أوباميانغ حاليًا إمكانية التعاقد معه أكثر“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لنهائي بطولة أوروبا لكرة اليد، وكتبت: ”إسبانيا نهائي آخر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لاعب برشلونة الجديد أداما تراوري، وكتبت: ”السوبر أداما“ و“أداما: أنا سعيد بعودتي لبرشلونة“.

كما تحدثت عن تطورات تعاقد برشلونة مع مهاجم، وكتبت: ”أوباميانغ يدخل وموراتا يخرج“.

الصحيفة اهتمت ببلوغ الإسباني رافائيل نادال نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتأهل المنتخب الإسباني لنهائي أمم أوروبا لكرة اليد، وكتبت: ”رافائيل نادال في النهائي“ و“إسبانيا تلعب من أجل الذهب“.

كما اهتمت بكلاسيكو الفريقين الثانيين لبرشلونة وريال مدريد، وكتبت: ”عبدالصمد، وجوتغلا، يشاركان في ميني كلاسيكو برشلونة ”ب ”، وريال مدريد “ ب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل رافائيل نادال لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”رافائيل نادال يعود دائمًا“.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة والتعاقد مع أداما تراوري، وكتبت: ”أداما تراوري: أنا سعيد بالعودة لبرشلونة“ و“أوباميانغ أمام موراتا: تقدم في المفاوضات“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لنهائي بطولة أوروبا لكرة اليد بالفوز على الدانمارك في نصف النهائي وكتبت: ”إسبانيا في النهائي وتسقط حصانها الأسود“.

أس

ركزت الصحيفة على تأهل الإسباني رافائيل نادال لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”ولد من جديد“.

كما تحدثت عن تطورات اهتمام ريال مدريد بالنرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”عملية هالاند في نقطة الصفر“.

الصحيفة اهتمت بإكمال برشلونة عملية التعاقد مع أداما تراوري، وكتبت: ”أداما تراوري في برشلونة“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لنهائي بطولة أوروبا لكرة اليد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقصاء منتخب فرنسا من نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد أمام منتخب السويد، وكتبت: ”ألم بطولة أوروبا“.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنهائي بطولة أستراليا للتنس، وكتبت: ”نادال من أجل التاريخ“.

الصحيفة اهتمت بتأهل فريق نانت لربع نهائي كأس فرنسا بالفوز على استاد بريست 2-0، وكتبت: ”بلاس في حالة نعمة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إنهاء يوفنتوس صفقة الصربي دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا، وكتبت: ”إعصار دوشان فلاهوفيتش“.

كما اهتمت بتعويض فيورنتينا لرحيل فلاهوفيتش بالتعاقد مع كابرال من بازل السويسري، ويحاول ضمن ألفاريز.

الصحيفة اهتمت بإقصاء الإيطالي بيريتيني من نصف نهائي بطولة أستراليا للتنس أمام رافائيل نادال، وكتبت: ”بيريتيني: كانت بطولة جميلة“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد يوفنتوس مع الصربي دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا، وكتبت: ”جنة يوفنتوس الجديدة“.

الصحيفة اهتمت بأنتر ميلانو ولاعب وسطه الدولي الإيطالي باريلا، وكتبت: ”باريلا ضربة اليورو“.

كما اهتمت بإقصاء الإيطالي ماتيو بيريتيني من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمام رافائيل نادال، وكتبت: ”بيرتيني انهزم لكنه صعد للمركز السادس عالميًا“.