رسميا.. دوسان فلاهوفيتش ينضم إلى صفوف يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا ضم دوسان فلاهوفيتش قادما من فيورنتينا، لينضم للسيدة العجوز رسميا في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف يوفنتوس، اليوم الجمعة، تعاقده مع دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا مقابل 75 مليون يورو (84 مليون دولار)، في أضخم صفقة في فترة انتقالات يناير حتى الآن.

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وتواجد فلاهوفيتش، اليوم الجمعة، في تورينو من أجل الخضوع للفحص الطبي، لاستكمال انتقاله إلى البيانكونيري، حيث استقبلته الجماهير بحفاوة كبيرة.

وسيكلف فلاهوفيتش خزائن يوفنتوس ما يقرب من 75 مليون يورو، كما سيحصل على راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، سيحصل فلاهوفيتش على القميص رقم 7 مع يوفنتوس، والذي ارتداه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة التي قضاها مع السيدة العجوز، قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

فلاهوفيتش كان محل اهتمام عدد كبير من الأندية، وعلى رأسها آرسنال، الذي سعى لضمه وفقًا لرغبة المدير الفني ميكيل أرتيتا.

يتصدر فلاهوفيتش ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 برصيد 17 هدفًا.

يذكر أن جماهير فيورنتينا صبت جام غضبها على اللاعب خلال الأيام الماضية، بعد أنباء اقترابه من الانتقال إلى يوفنتوس، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويرتبط جمهور فيورنتينا بعلاقة متوترة للغاية مع يوفنتوس، منذ القرن الماضي.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن ألتراس الفيولا وضع لافتات خارج ملعب ”أرتيميو فرانكي“ لمهاجمة فلاهوفيتش.

وكتب على إحدى اللافتات: ”الاحترام لا يكسب بالأهداف. فلاهوفيتش أحدب قذر“، ويشير جمهور الفيولا ليوفنتوس بمصطلح (أحدب).

بينما كتب على لافتة أخرى: ”حراسك لن ينقذوا حياتك.. يا غجري. انتهى الأمر بالنسبة لك“.