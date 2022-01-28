رياضة

الصحف الرياضية: "آداما تراوري لبرشلونة.. تم التعاقد".. و"الميركاتو الشتوي.. وقت الأموال"
تاريخ النشر: 28 يناير 2022 7:22 GMT
تاريخ التحديث: 28 يناير 2022 9:20 GMT

الصحف الرياضية: "آداما تراوري لبرشلونة.. تم التعاقد".. و"الميركاتو الشتوي.. وقت الأموال"

شكلت أخبار سوق الانتقالات الشتوية الذي يقترب من نهايته، وحسم برشلونة لصفقة آداما تراوري، ويوفنتوس لصفقة الصربي دوشان فلاهوفيتش، وتطورات صفقات انتقال ألفارو

+A -A
المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت أخبار سوق الانتقالات الشتوية الذي يقترب من نهايته، وحسم برشلونة لصفقة آداما تراوري، ويوفنتوس لصفقة الصربي دوشان فلاهوفيتش، وتطورات صفقات انتقال ألفارو موراتا لبرشلونة ولويس دياز لتوتنهام، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتوقعات ريال مدريد للإيرادات السنوية بعد نهاية تجديد ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، ونصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وبطولة أوروبا لكرة اليد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، والتوقعات المالية لريال مدريد من إيراداته، وكتبت: ”سانتياغو بيرنابيو الجديد سيمنح ريال مدريد 400 مليون يورو سنويا“.

كما اهتمت بسوق انتقالات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”ريال مدريد في موناكو من أجل تشاوميني“، و“أتلتيكو مدريد يعلن رسميا التعاقد مع فاس“، و“برشلونة يتعاقد مع آداما تراوري“.

2022-01-FKJM9O5XwAIM4GX

سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة مع آداما تراوري معارا من وولفرهامبتون، وكتبت: ”تعاقد.. آداما تراوري يصل معارا حتى نهاية الموسم“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة ألفارو موراتا، وكتبت: ”موراتا يضغط على أتلتيكو مدريد للانضمام لبرشلونة“.

2022-01-596e80e6-8106-4cf0-bf33-341611b10b25_media-libre-aspect-ratio_default_0

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة والتعاقد مع آداما تراوري، ومصير عثمان ديمبلي، وكتبت: ”آداما تراوري: تم التعاقد“، و“يرغبون في خروج ديمبلي الآن“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد من أجل تشاوميني في الصيف المقبل“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني ضد الدنمارك في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد.

2022-01-FKKkAWHWQAE-2tf

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، وكتبت: “ كورتوا جدار أوروبا: لقاء باريس سان جيرمان هو النهائي المتوقع“.

كما اهتمت الصحيفة بتعاقد أتلتيكو مدريد مع ظهير فالنسيا، وكتبت: ”دانييل فاس لاعبا لأتلتيكو مدريد حتى 2023“.

الصحيفة اهتمت بتعاقدات برشلونة بعد الإعلان الرسمي عن ضم آداما تراوري معارا، والبحث المستمر عن التعاقد مع ألفارو موراتا، وكتبت: ”برشلونة: جنون مطلق“.

2022-01-FKJczmLWQAU7J60

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تطورات صفقة لويس دياز بين توتنهام وبورتو، وكتبت: ”توقف صفقة دياز، رغبة توتنهام في ضم اللاعب من بورتو عالقة بسبب صراع الوكلاء“.

الصحيفة اهتمت بتطورات المدرب الجديد لإيفرتون واقتراب فرانك لامبارد من حسم المهمة.

كما اهتمت ببرونو، نجم أولمبيك ليون، المطلوب في أندية إنجليزية كبرى.

2022-01-FKJPAMaWUAISZJb

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”وقت الأموال“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخبين الفرنسي والسويدي في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد، وكتبت: ”قريب من النجوم“.

الصحيفة اهتمت بمواجهة الروسي ميدفيديف واليوناني تسيتسيباس، وكتبت: ”منافسة لا ترحم“.

الصحيفة اهتمت بالتطورات الصحية لأنسو فاتي نجم برشلونة الشاب، وكتبت: ”أنسو فاتي سيقضي فترة التعافي في مدريد“.

2022-01-FKKuGv0X0AAI8QJ

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إنهاء يوفنتوس صفقة التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا، وكتبت: ”لقد وقع“.

كما اهتمت بتعاقد إنتر ميلان مع ظهير أتلانتا الألماني روبين جوسينس، وكتبت: ”هنا جوسينس: هنا أرغب في صنع التاريخ“.

2022-01-prima_pagina_xl28-01

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play