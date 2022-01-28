الصحف الرياضية: "آداما تراوري لبرشلونة.. تم التعاقد".. و"الميركاتو الشتوي.. وقت الأموال"

شكلت أخبار سوق الانتقالات الشتوية الذي يقترب من نهايته، وحسم برشلونة لصفقة آداما تراوري، ويوفنتوس لصفقة الصربي دوشان فلاهوفيتش، وتطورات صفقات انتقال ألفارو موراتا لبرشلونة ولويس دياز لتوتنهام، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتوقعات ريال مدريد للإيرادات السنوية بعد نهاية تجديد ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، ونصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وبطولة أوروبا لكرة اليد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، والتوقعات المالية لريال مدريد من إيراداته، وكتبت: ”سانتياغو بيرنابيو الجديد سيمنح ريال مدريد 400 مليون يورو سنويا“.

كما اهتمت بسوق انتقالات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”ريال مدريد في موناكو من أجل تشاوميني“، و“أتلتيكو مدريد يعلن رسميا التعاقد مع فاس“، و“برشلونة يتعاقد مع آداما تراوري“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة مع آداما تراوري معارا من وولفرهامبتون، وكتبت: ”تعاقد.. آداما تراوري يصل معارا حتى نهاية الموسم“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة ألفارو موراتا، وكتبت: ”موراتا يضغط على أتلتيكو مدريد للانضمام لبرشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة والتعاقد مع آداما تراوري، ومصير عثمان ديمبلي، وكتبت: ”آداما تراوري: تم التعاقد“، و“يرغبون في خروج ديمبلي الآن“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد من أجل تشاوميني في الصيف المقبل“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني ضد الدنمارك في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، وكتبت: “ كورتوا جدار أوروبا: لقاء باريس سان جيرمان هو النهائي المتوقع“.

كما اهتمت الصحيفة بتعاقد أتلتيكو مدريد مع ظهير فالنسيا، وكتبت: ”دانييل فاس لاعبا لأتلتيكو مدريد حتى 2023“.

الصحيفة اهتمت بتعاقدات برشلونة بعد الإعلان الرسمي عن ضم آداما تراوري معارا، والبحث المستمر عن التعاقد مع ألفارو موراتا، وكتبت: ”برشلونة: جنون مطلق“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تطورات صفقة لويس دياز بين توتنهام وبورتو، وكتبت: ”توقف صفقة دياز، رغبة توتنهام في ضم اللاعب من بورتو عالقة بسبب صراع الوكلاء“.

الصحيفة اهتمت بتطورات المدرب الجديد لإيفرتون واقتراب فرانك لامبارد من حسم المهمة.

كما اهتمت ببرونو، نجم أولمبيك ليون، المطلوب في أندية إنجليزية كبرى.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”وقت الأموال“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخبين الفرنسي والسويدي في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد، وكتبت: ”قريب من النجوم“.

الصحيفة اهتمت بمواجهة الروسي ميدفيديف واليوناني تسيتسيباس، وكتبت: ”منافسة لا ترحم“.

الصحيفة اهتمت بالتطورات الصحية لأنسو فاتي نجم برشلونة الشاب، وكتبت: ”أنسو فاتي سيقضي فترة التعافي في مدريد“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إنهاء يوفنتوس صفقة التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا، وكتبت: ”لقد وقع“.

كما اهتمت بتعاقد إنتر ميلان مع ظهير أتلانتا الألماني روبين جوسينس، وكتبت: ”هنا جوسينس: هنا أرغب في صنع التاريخ“.