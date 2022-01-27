لماذا يرتبط انتقال موراتا إلى برشلونة بمصير ديمبلي وغريزمان؟

لا يزال ألفارو موراتا هدفا لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ نظرا لأنه المهاجم الذي طلبه تشافي هرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني في ظل موافقة اللاعب نفسه على الانضمام لبرشلونة، لكن رغم ذلك تبدو الصفقة معقدة ومرتبطة بشدة بحل أزمة عثمان ديمبلي.

وعلاوة على ذلك، تقول مصادر النادي إنه دون رحيل ديمبلي أو تجديد عقده، فإن انضمام موراتا يبدو شبه مستحيل.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة من بروسيا دورتموند في 2017، لكنه أخفق في ترك بصمة مع النادي الإسباني الذي دفع 105 ملايين يورو (119.11 مليون دولار) للحصول على خدماته، وسجل 31 هدفا فقط في 129 مباراة.

وهناك مخاوف في برشلونة، الذي تبلغ ديونه أكثر من 1.35 مليار يورو، بشأن احتمال رحيل اللاعب بالمجان في نهاية الموسم إذا لم يجدد عقده، وقال المدير الفني تشافي هرنانديز أيضا إن النادي يسعى للوصول إلى حل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن الدولي الإسباني يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد الذي لا يقدم أيضا أي تسهيلات لأنه يريد انتقالا نهائيا وليس إعارة.

ولا يمكن أن ننسى أن برشلونة يقاتل مع أتلتيكو على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل فريق المدرب دييغو سيميوني المركز الرابع متقدما بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة الذي يحتل المركز الخامس.

وكذلك أعار برشلونة مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو الذي سيتعين عليه دفع خيار شراء بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد معه بشكل نهائي.

وبهذه الطريقة، يمكن أن يطلب أتلتيكو من برشلونة دفع ثمن صفقة موراتا، لكن النادي الكتالوني لا يريد إنفاق الأموال التي يمكن أن يربحها من بيع المهاجم الفرنسي بالتعاقد مع مهاجم يبلغ من العمر 29 عامًا، ولكن بدلاً من ذلك يخصصها لـصفقات أخرى أكبر مثل محاولة التعاقد مع النرويجي الشاب إرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

ولا يمكن أن ننسى أن يوفنتوس الذي يلعب له موراتا على سبيل الإعارة توصل لاتفاق مع الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، وبالتالي لن يمانع النادي الإيطالي في رحيل موراتا على الرغم أن فلاهوفيتش يعاني من كوفيد-19 حاليا، وتأجل حسم الصفقة نظرا لتأجيل الفحص الطبي لحين شفاء اللاعب من فيروس كورونا.