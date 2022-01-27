الصحف الرياضية: كريستيانو رونالدو الجديد.. وبرشلونة 3 تعاقدات

شكلت أخبار سوق الانتقالات في الأندية الأوروبية ومصير عدة لاعبين كالفرنسي عثمان ديمبيلي، واتهام إدارة برشلونة السابقة بسوء التسيير، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وبحث رافائيل نادال عن لقبه رقم 21 في البطولات الكبرى، وتسريع الأشغال في سانتياغو بيرنابيو، واحتجاج جماهير إيفرتون، ومساهمة محمد صلاح في تأهل مصر لربع نهائي أمم أفريقيا، والغضب من إصابة الرأس لساديو ماني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تسريع وتيرة الأشغال في سانتياغو بيرنابيو ليكون جاهزا لاحتضان أكبر عدد جماهيري ضد باريس سان جيرمان وكتبت :“ تسريع الأشغال في ملعب سانتياغو بيرنابيو من أجل لقاء القمة في دوري أبطال أوروبا ”.

كما تحدثت عن مواجهة رافائيل نادال للإيطالي ماتيو بيريتيني في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت :“ الاختبار الأخير ”.

الصحيفة اهتمت باتفاق أتلتيكو مدريد وفالنسيا حول انتقال الدنماركي دانييل فاس وكتبت :“ إغلاق الاتفاق مع فالنسيا حول فاس ”.

كما اهتمت بلاعبي كرة القدم وكتبت :“ لاعبو كرة القدم في الجانب المظلم ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتعاقدات الفريق ومستقبل عثمان ديمبيلي وكتبت :“ ديمبيلي يبحث عن حل “ و “ أداما تراوري يكسب النقاط ليكون توقيع برشلونة “ و “ برشلونة يفكر فقط في استعارة ألفارو موراتا “ و “ إدارة برشلونة تدين مجلس الإدارة السابق بسبب تسيير الفريق ”.

كما اهتمت بإيسكو نجم ريال مدريد وكتبت :“ إيسكو ربما يوقع لفالنسيا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة وكتبت :“ برشلونة : 3 تعاقدات ”.

كما تحدثت عن رافائيل نادال نجم التنس الإسباني الذي يلعب نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وكتبت :“ نادال في الطريق نحو اللقب رقم 21 في البطولات الكبرى ”.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإسبانية وكتبت :“ فاس نحو أتلتيكو مدريد وأليكس موريبا قريب من فالنسيا ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على غضب جماهير إيفرتون من تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربا جديدا ورد الأخير وكتبت :“ الرجاء العلني لبيريرا بعد احتجاجات الجماهير ”.

كما اهتمت بمانشستر يونايتد ومدربه الألماني رالف رانجنيك وكتبت :“ تضخيم عمل رالف رانجيك ليكون مدربا لفترة أطول ”.

واهتمت بتصريحات روي هودجسون المدرب الجديد لواتفورد وكتبت :“ روي هودجسون : إنه الوقت لنسمع ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم أفريقيا وكتبت :“ محمد صلاح ضربة ترجيحية الفوز “ و إصابة ساديو ماني برفقة منتخب البرتغال وكتبت :“ غضب من إصابة ماني في الرأس ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب الفرنسي لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك.

كما اهتمت الصحيفة بفوز سانت إيتيان على أنجيه 1-0 في الدوري الفرنسي وكتبت :“ أمل الأخضر ”.

الصحيفة اهتمت بعثمان ديمبيلي ومصيره في برشلونة وكتبت :“ عثمان ديمبيلي : لعبة البوكر الكاذبة ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة الصربي دوشان فلاهوفيتش التي يقترب يوفنتوس من إعلانها رسميا وكتبت :“ فلاهوفيتش كريستيانو رونالدو الجديد ”.

كما اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات إنتر ميلانو وكتبت :“ إنتر ميلان ليس فقط باولو ديبالا ، سكاماكا : الطريق مفتوح ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا وكتبت :“ نحن يائسون ؟ مثل نهائيات أمم أوروبا ”.

كما اهتمت بمواجهة الإيطالي ماتيو بيريتيني لرافائيل نادال في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وكتبت :“ ماتيو أعطنا حلما ”.