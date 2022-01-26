الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان: الدوري الإيطالي على حافة الانهيار المالي

قال جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان إن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يواجه خطر الإفلاس، ويحتاج إلى دعم مالي أكبر من الحكومة خلال الوباء، وإلى سعة جماهيرية أكبر في الاستادات.

وذكر خلال مقابلة لصحيفة (إل سولي 24 أوري) الإيطالية: ”دوري الدرجة الأولى وكرة القدم الإيطالية بشكل عام أمام خطر الإفلاس، ولا يمكن للحكومة والمؤسسات السياسية إنكار ذلك بعد الآن“.

وأضاف: ”النظام الرياضي على حافة الهاوية، وكانت لديه مشاكل بالفعل قبل كوفيد دون شك، لكنه لم يتلقَ دعمًا خلال عامين خلال الوباء“.

واتفقت أندية الدوري الإيطالي بالإجماع هذا الشهر على تقليص سعة الاستادات لتشمل 5 آلاف مشجع خلال جولتين من المباريات بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19، لكن ”ماروتا“ طالب كل المساهمين بالسماح بعدد أكبر من الجماهير.

وأوقفت إيطاليا، التي كانت أكثر الدول المتضررة من الوباء في البداية، المباريات، وأغلقت الملاعب بعد وقت قصير من تفشي الفيروس في البلاد، مطلع 2020، وحددت سعة المدرجات بنحو 50 % حتى بعد رفع القيود.

وتابع ماروتا: ”إذا كانت فرنسا مستعدة للترحيب بسعة كاملة من الجماهير كما يحدث بالفعل في إنجلترا فهل من المنطقي أن نتمسك بهذه الأعداد المنخفضة من المشجعين؟“.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الإيطالي للعبة.

وأشار الرئيس التنفيذي السابق لنادي يوفنتوس أيضًا إلى أن صناعة كرة القدم لا تحظى بمساعدة مالية كبيرة مثل بقية الصناعات لأنه لا يتم التعامل معها بجدية.

وواصل: ”لا يزال ينظر إلى كرة القدم على أن رؤساء أندية أثرياء وأغبياء يهدرون أموالهم من أجل التسلية، لكن كيف يمكن تجاهل أن كرة القدم الاحترافية صناعة مثل أي صناعة أخرى؟“.