الصحف الرياضية: صفقة موراتا ترتبط بديمبلي.. فلاهوفيتش ليوفنتوس.. ومعجزة رافائيل نادال (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومصير صفقات ألفارو موراتا نحو برشلونة ويوفنتوس الذي حسم صفقة دوشان فلاهوفيتش وإقالة كلاوديو رانييري من تدريب واتفورد وتعيين روي هودجسون مدربا جديدا وتقدم ريال مدريد في سباق الظفر بموهبة بالميراس العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتأهل الإسباني رافائيل نادال والإيطالي ماتيو بيريتيني لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وبطولة أوروبا لكرة اليد وقرار أنسو فاتي عدم إجراء عملية جراحية.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تفوق ريال مدريد على منافسيه على صفقة الموهبة البرازيلية الشاب أندريك لاعب بالميراس وكتبت: ”ريال مدريد في وضع متقدم من أجل التعاقد مع أندريك“.

كما تحدثت الصحيفة عن تأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: ”نادال فوق طاقة البشر“.

الصحيفة اهتمت بحوارها مع الجامايكي يوسن بولت نجم ألعاب القوى السابق وعن تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة برشلونة في التعاقد مع ألفارو موراتا من يوفنتوس وكتبت: ”صفقة ألفارو موراتا مرتبطة بمصير عثمان ديمبلي“.

كما تحدثت الصحيفة عن قرار أنسو فاتي عدم إجراء عملية جراحية وكتبت: ”أنسو فاتي قرر عدم إجراء عملية جراحية“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وكتبت: ”نادال يعاني لكنه في نصف النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات برشلونة ومدة غياب أنسو فاتي وكتبت: ”برشلونة الأولوية التعاقد مع مهاجم“ و“أنسو وفاتي غياب من شهرين لثلاثة أشهر“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد.

أس

ركزت الصحيفة على تأهل الإسباني رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: ”رافائيل نادال معجزة“.

كما تحدثت عن بلوغ منتخب إسبانيا نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد وكتبت: ”إسبانيا في نصف النهائي“.

الصحيفة اهتمت بقرار أنسو فاتي عدم إجراء عملية جراحية وكتبت: ”فاتي يتجاهل الأطباء“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعيين روي هودجسون مدربا جديدا لواتفورد وكتبت: ”لن نفشل بسهولة: هاري“ و“روي هودجسون هو المدرب الجديد لواتفورد“.

كما تحدثت الصحيفة عن مانشستر يونايتد ومصير بعض لاعبيه وكتبت: ”ثنائية مانشستر يونايتد تتحرك في سوق الانتقالات“.

الصحيفة اهتمت بإصابة السنغالي ساديو ماني في الرأس خلال نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون واهتمام توتنهام بدياز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على منتخب فرنسا لكرة اليد المشارك في أمم أوروبا وإمكانية التأهل لنصف النهائي وكتبت: ”مصيرهم في يدهم“.

كما اهتمت ببرونو كيمارايس لاعب أولمبيك ليون المطلوب من نيوكاسل وكتبت: ”نيوكاسل يونايتد 40 مليون يورو من أجل كيمارايس“.

الصحيفة اهتمت ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وإقصاء الفرنسي مونفيس من ربع النهائي.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة انتقال الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا نحو يوفنتوس وكتبت: ”فلاهوفيتش إعادة يوفنتوس“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل الإيطالي ماتيو بريتيني لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: ”بيريتيني بحلم كبير يسقط مونفيس ويواجه نادال“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية وإمكانية عودة دييغو كوستا لأوروبا من بوابة فريق إيطالي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة انتقال الصربي دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا ليوفنتوس وكتبت: ”فلاهوفيتش ليوفنتوس“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل الإيطالي ماتيو بريتني لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: ”أسطوري“.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق الانتقالات في الأندية الإيطالية.