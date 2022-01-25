الشرطة تفتح تحقيقا بعد تلقي فلاهوفيتش تهديدات إثر تقارير انضمامه ليوفنتوس

فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا عقب ظهور لافتات تحمل إهانة وتهديدات إلى دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، اليوم الثلاثاء، وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقترابه من الانتقال إلى المنافس يوفنتوس.

وعُلقت عدة لافتات خارج استاد أرتيميو فرانكي الخاص بفيورنتينا ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن المهاجم الصربي البالغ عمره 21 عاما، الذي يتقاسم صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو برصيد 17 هدفا لكل منهما، وافق على انتقاله إلى يوفنتوس الذي يتخذ من مدينة تورينو مقرا له.

وجاء في إحدى اللافتات: ”حراسك لن ينقذوا حياتك، انتهى أمرك“، وكان مكتوبا على أخرى ”المرتزق الجديد“، بينما ضمت لافتات أخرى عبارات إهانة بذيئة.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ“رويترز“: ”وحدة خاصة من شرطة فلورنسا تعمل على القضية وتجري تحقيقا شاملا في محاولة للوصول إلى من كتب ورفع هذه اللافتات، كما نفذت الوحدة كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة لتجنب تكرار وقائع مماثلة“.

وانضم فلاهوفيتش إلى فيورنتينا في يوليو تموز 2018 قادما من بارتيزان بلغراد الصربي، وقد تطور ليصبح أحد أكثر المهاجمين الشبان المطلوبين في أندية أوروبا.

واختير كأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 21 هدفا في المسابقة.

وأعلن النادي الذي يتخذ من فلورنسا مقرا له في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي أن المهاجم رفض عروضا لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو حزيران 2023.

وقالت تقارير اليوم إن يوفنتوس توصل لاتفاق للتعاقد مع فلاهوفيتش مقابل حوالي 75 مليون يورو (84.56 مليون دولار).

ويخوض فيورنتينا، صاحب المركز السابع في الدوري الإيطالي، منافسة منذ فترة طويلة مع يوفنتوس ويتأخر بفارق ست نقاط حاليا عن منافسه القادم من تورينو صاحب المركز الخامس وله مباراة مؤجلة.

وستكون هذه الصفقة الأغلى في فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن، ومن المنتظر أن يحصل اللاعب الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري على سبعة ملايين يورو سنويا في تورينو.

سكاي: يوفنتوس يتعاقد مع فلاهوفيتش مقابل أكثر من 70 مليون يورو https://t.co/BGe1gl9lzJ pic.twitter.com/dn6mH4DqPZ — إرم سبورت (@EremSports) January 25, 2022

وكان دانييلي برادي المدير الرياضي لفيورنتينا أكد في تصريحات للتلفزيون الإيطالي مساء يوم الإثنين أن ”أبواب النادي مفتوحة“ لأي عرض لشراء فلاهوفيتش بشرط ألا يقل عن 70 مليون يورو.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري ويتقدم بست نقاط على فيورنتينا سابع الترتيب.