سكاي: يوفنتوس يتعاقد مع فلاهوفيتش مقابل أكثر من 70 مليون يورو

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا، إن يوفنتوس توصل لاتفاق مع فيورنتينا للتعاقد مع مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش بعد مفاوضات طويلة بين الناديين.

ويريد فيورنتينا بيع اللاعب الصربي الدولي البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يحرص على الانتقال إلى تورينو، هذا الشهر للحصول على مقابل مالي، حيث لم يتبق على نهاية عقده سوى 18 شهرًا على عقده.

وكان آرسنال وتوتنهام هوتسبير يريدان فلاهوفيتش لكنهما لم يتمكنا من الموافقة على السعر الذي طلبه فيورنتينا الذي يسعى للتعاقد مع آرثر كابرال لاعب بازل السويسري كبديل لفلاهوفيتش.

وقال المدير الرياضي في فيورنتينا، دانييل برايد، لشبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا: ”إنها صفقة مهمة، أكثر من 70 مليون يورو دون صفقات مقايضة، كل أبوابنا مفتوحة في هذا الموقف؛ لأننا بحاجة إلى فهم ما يريد اللاعبون ووكلاؤهم فعله حقًا.

”لقد تلقينا بعض العروض المهمة للتعاقد مع اللاعب. العروض التي كانت كبيرة جدًا ولكننا لم نحصل على أي تعليقات من وكلائه. من جانبنا كانت هناك دائمًا شفافية كبيرة. أشير إلى ما قاله جو بارون (الرئيس التنفيذي لفيورنتينا)، كل ما لدينا الأبواب مفتوحة.

”نحن على استعداد للجلوس على طاولة والتحدث. لقد قدمنا ​​العديد من العروض الهامة لتمديد العقد، ولدينا أيضًا بعض العروض لبيعه بطريقة قوية. أقول هذا؛ لأن نادينا لا يمكنه تحمل خسارة أحد الأصول القيمة مجانًا. كانت كلها عروضا مرضية، مع طرق دفع تناسبنا. لم نتمكن من المضي قدمًا في الصفقة؛ لأنه لم يكن هناك أي اتصال مع وكلاء اللاعب“.

More than a poacher. Please make it official 😩

pic.twitter.com/Nospp5OEbE

— ML ⚪️⚫️ (@MonicaLauriola) January 25, 2022