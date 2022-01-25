الصحف الرياضية: كارثة على أبواب الملعب.. وسيرجيو راموس يستهدف مواجهة ريال مدريد

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومصير عدة لاعبين أبرزهم الغابوني بيير أوباميانغ والفرنسي عثمان ديمبيلي والصربي دوشان فلاهوفيتش وقرار أنسو فاتي بعد إجراء عملية جراحية وعودة سيرجيو راموس لتسجيل الأهداف قبل مواجهة فريقه السابق ريال مدريد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحيفة بكارثة الدخول لملعب لقاء الكاميرون وجزر القمر في نهائيات أمم أفريقيا وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس وعودة ماريو بالوتيلي لمنتخب إيطاليا وإقالة مدرب واتفورد والمرشح لخلافته وعشاء ميسي برفقة تشافي وبوسكيتس وألبا في برشلونة ومحاولة ريال مدريد استعادة لاعبيه من البرازيل قبل مواجهة بلباو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على المدافع الإسباني سيرجيو راموس الذي سجل أول أهدافه برفقة باريس سان جيرمان وبدأ يستعيد مستواه وكتبت ”راموس يصل ويكبر “ و “ يستهدف لقاء ريال مدريد بإحساس جيد بعد تسجيل أول أهدافه ”.

كما تحدثت عن فيرجينيا تورسيلا لاعبة أتلتيكو مدريد للسيدات التي قهرت مرض السرطان وعادت للعب.

الصحيفة اهتمت بوقت اللعب في لقاءات الدوري الإسباني وكتبت ”فقط في إيطاليا يلعبون أقل من إسبانيا ”.

كما اهتمت الصحيفة بحادثة إيغان بيرنال متسابق الدراجات الهوائية والذي نقل للمستشفى في كولومبيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق انتقالاته وكتبت ”أسبوع من أجل التعاقد مع لاعبين “ و “ أنسو فاتي يقرر عدم إجراء عملية جراحية “ و “ عثمان ديمبيلي يعود للعمل دون قرار بشأن مستقبله ”.

كما اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية نسخة 2023 وكتبت ”طواف إسبانيا 2023 يخرج من برشلونة ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على العشاء الذي جمع ليونيل ميسي بزملائه السابقين في برشلونة تشافي هيرنانديز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وكتبت ”عشاء بين أصدقاء“.

كما تحدثت عن تطورات رغبة برشلونة في التعاقد مع تاغليافيكو ظهير أياكس وكتبت “ التعاقد القادم ”.

الصحيفة اهتمت بقرار أنسو فاتي عدم إجراء عملية جراحية وكتبت ”أنسو فاتي يفضل تجنب عملية جراحية“.

كما اهتمت بانطلاقة نسخة 2023 من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية من برشلونة.

آس

ركزت الصحيفة على رغبة ريال مدريد في استعادة لاعبيه البرازيليين من أمريكا الجنوبية وتجهيز كريم بنزيما لمواجهة أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت ”عملية سان ماميس“.

كما تحدثت الصحيفة عن قرار أنسو فاتي بعد إجراء عملية جراحية وكتبت ”أنسو فاتي لا يرى العملية الجراحية واضحة“.

كما اهتمت بطواف إسبانيا نسخة 2023 والذي ينطلق من برشلونة واقتراب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع الموزمبيقي رينيلدو.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على ما حدث في ممر غرف الملابس خلال لقاء ساوثهامبتون ومانشستر سيتي وكتبت ”الهجمات المستمرة من روميو فيدال ضد غريليتش أفقدت لاعب مانشستر سيتي السيطرة على هدوئه ودفعته لمهاجمته في نفق غرف الملابس ”.

كما تحدثت الصحيفة عن مصير الغابوني بيير أوباميانغ وكتبت ”أوباميانغ لن يغفر له ”.

الصحيفة اهتمت بخلافة رانييري في واتفورد وكتبت “ لامبارد على رادار واتفورد ”.

كما اهتمت بسوق انتقالات نيوكاسل يونايتد وكتبت ”نيوكاسل يتحرك تجاه لينغارد ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ومشاركة الفرنسيين في ربع النهائي رجال ونساء وكتبت “ قوة العمر“.

كما تحدثت عن كارثة الدخول لملعب لقاء الكاميرون وجزر القمر في دور الـ16 من نهائيات أمم أفريقيا وكتبت “ كارثة على أبواب الملعب ”.

الصحيفة اهتمت بحفلات تقديم اللاعبين الجدد في الأندية والمنتخبات لزملائهم وكتبت ”فضائح حفلات تقديم اللاعبين“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على عودة ماريو بالوتيلي لمنتخب إيطاليا وكتبت ”بالوتيلي فرصة عالمية، مانشيني يضعه في الاختبار“.

كما اهتمت الصحيفة بتطورات رغبة يوفنتوس بالتعاقد مع الصربي دوشان غلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا ومطالب ناديه المالية وكتبت “ 70 مليون يورو من أجل فلاهوفيتش ”.

الصحيفة اهتمت ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهل إيطاليين لربع النهائي وكتبت ”سوبر إيسنر الإيطاليون في الحفل“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات محاولة يوفنتوس التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا وكتبت ”فلاهوفيتش نحن هنا“.

كما تحدثت عن تأهل إيطاليين لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت ”ظاهرة“.

الصحيفة اهتمت بقائمة منتخب إيطاليا التي أعلنها روبيرتو مانشيني وكتبت ”مانشيني : 7 لاعبين جدد وسوبر ماريو بالوتيلي ”.