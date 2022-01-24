الصحف الرياضية: "المنقذ فرانكي دي يونغ".. وتعادل ريال مدريد "نقطة جنون"

شكلت نتائج أبرز لقاءات أمس الأحد في الدوريات الأوروبية، كفوز ليفربول على كريستال بالاس وتشيلسي على توتنهام في إنجلترا، وتعادل ميلان ويوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي، وتعادل ريال مدريد وفوز برشلونة في إسبانيا، وفوز باريس سان جيرمان في فرنسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالجدل بشأن التحكيم في لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وفوز برشلونة للسيدات بلقب كأس السوبر الإسباني، وبرشلونة لكرة السلة بكلاسيكو الدوري الإسباني على حساب ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على احتفال لاعبات برشلونة للسيدات بلاعبة أتلتيكو مدريد التي قهرت السرطان قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، وكتبت: ”الرياضة رائعة“.

كما تحدثت الصحيفة عن تعادل ريال مدريد أمام إلتشي 2-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”نقطة على الطاير“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 1-0، وكتبت: ”فرانكي دي يونغ قطع اللقاء الممل“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة، وتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الصعب على ديبورتيفو ألافيس 1-0 وتعادل ريال مدريد 2-2 أمام إلتشي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”معجزة“، و“ميليتاو يجنب المتصدر ريال مدريد الهزيمة“.

كما تحدثت عن فوز سيدات برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد 7-0، وكتبت: ”سوبر أبطال“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة أسترليا المفتوحة للتنس وفوز برشلونة بكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة على ريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز سيدات برشلونة بكأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد 7-0، وفوز فريق برشلونة لكرة السلة على ريال مدريد في ملعب الأخير، وكتبت: ”برشلونة يغزو مدريد“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فرانكي دي يونغ ينقذ“.

الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام إلتشي 2-0، وكتبت: ”ميليتاو ينقذ المتصدر من الهزيمة“.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد المثير أمام إلتشي 2-2 في الدوري الإسباني وكتبت: ”نقطة جنون“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة للسيدات بكأس السوبر الإسباني واحتفال لاعباته بلاعبة أتلتيكو مدريد التي قهرت السرطان، وكتبت: ”أهلا بك“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 1-0 وكتبت: ”المنقذ فرانكي دي يونغ“.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وفوز برشلونة بكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرارات الحكام المثيرة للجدل في فوز تشيلسي على توتنهام 2-0، وليفربول على كريستال بالاس 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مخيف، انتقد أنطونيو كونتي القرار المروع الذي زعم أنه سرق فرصة توتنهام للإطاحة بتشيلسي، بينما كان باتريك فييرا غاضبا من الحكم كيفن فريند بعد ضربة جزاء مثيرة للجدل لصالح ليفربول“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول، بشأن صعوبة المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان 4-0 على ستاد ريمس في الدوري الفرنسي وهدفين لماركو فيراتي، وكتبت: ”كان ماركو فان باستن“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل الفرنسي مونفيس لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس وميلان سلبيا في الدوري الإيطالي وفوز نابولي على ساليرنتانا 4-1، وكتبت: ”يلعبون من أجل إنتر ميلان“، و“فقط نابولي يتقدم.. إنتر ميلان في الصدارة +4“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز روما على إمبولي 4-2 في الدوري الإيطالي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج لقاءات الأحد في الدوري الإيطالي بتعادل ميلان ويوفنتوس سلبيا وفوز نابولي على ساليرنيتانا 4-1 وكتبت: ”نابولي يتقدم للمركز الثاني“.

كما اهتمت بيوفنتوس وسعيه للتعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا، وكتبت: ”يوفنتوس أنت تحتاج فلاهوفيتش“.