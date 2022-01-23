ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتراجع إلى المركز الثالث بتعادل سلبي مع يوفنتوس

اكتفى ميلان بالتعادل دون أهداف مع ضيفه يوفنتوس في إستاد سان سيرو ليتراجع إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم متأخرا بأربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

وفي شوط أول شهد القليل من الفرص، تلقى ميلان ضربة قوية بخروج المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة.

واعتمد يوفنتوس على الدفاع وكان ميلان الأقرب لخطف الفوز لكن فويتشيخ شتينسني حارس الفريق الضيف أنقذ محاولتين من رفائيل لياو وأوليفييه جيرو.

ولم يستطع ميلان هز الشباك واكتفى بالتعادل ليرفع رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق الأهداف عن نابولي الذي قفز إلى المركز الثاني بفوزه الكبير 4-1 على سالرنيتانا في وقت سابق من اليوم.

وعزز يوفنتوس سجله الخالي من الهزيمة في الدوري إلى تسع مباريات لكنه بقي في المركز الخامس وله 42 نقطة من 23 مباراة.

نابولي يفوز على ساليرنيتانا

فاز نابولي على ضيفه ساليرنيتانا 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل فريق كالياري مع ضيفه فيورنتينا 1-1، وفوز سبيزيا على سامبدوريا 1-0 وتعادل تورينو وساسولو 1-1.

وسجل أهداف نابولي خوان خيسوس في الدقيقة 17 ودرايس ميرتينز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، وأمير رحماني في الدقيقة 47 ولورنزو إنسيني في الدقيقة 57 من ركلة جزاءـ فيما سجل هدف ساليرنيتانا فيدريكو بونازولي في الدقيقة 33.

وشهدت المباراة طرد فريدريك فيسيلي لاعب ساليرنيتانا في الدقيقة 51.

ورفع نابولي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير.