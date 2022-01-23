رسميًا.. يوفنتوس يعلن غياب كييزا 7 أشهر

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، خضوع لاعبه فيديريكو كييزا لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى، وغيابه لمدة 7 أشهر.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي: ”خضع فيديريكو كييزا لجراحة ناجحة، بعد ظهر الأحد، على مستوى الرباط الصليبي في الركبة اليسرى، ووقت الشفاء المتوقع حوالي 7 أشهر“.

We're waiting for you, Fede! ❤️ — JuventusFC (@juventusfcen) January 23, 2022

وأصيب ”كييزا“ خلال مباراة يوفنتوس مع روما، في التاسع من يناير الجاري في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، وخرج بعد 30 دقيقة من بداية المباراة، الني انتهت بفوز يوفنتوس 4/3.

وانضم ”كييزا“ البالغ من العمر 24 عامًا إلى يوفنتوس قادمًا من فيورنتينا، صيف العام 2020، على سبيل الإعارة مع الالتزام بالشراء مقابل نحو 60 مليون يورو.

وسجل كييزا هدفين، وصنع 3 في 14 مباراة لعبها مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسجل ”كييزا“ 18 هدفًا، وصنع 14 في 61 مباراة مع يوفنتوس، علمًا بأنه سبق أن سجل 34 هدفًا، وصنع 25 في 153 مباراة مع فيورنتينا.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي، وحصد 41 نقطة من 22 مباراة.

ويلاقي يوفنتوس حاليًا منافسه ميلان في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي، وبعد ذلك يلعب يوفنتوس مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، ثم ساسولو غي ربع نهائي الكأس، قبل أن يلعب مع أتلانتا وتورينو ثم يلاقي فياريال في دوري أبطال أوروبا.

صفقة فلاهوفيتش

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن يوفنتوس يريد التعاقد مع المهاجم الصربي، دوسان فلاهوفيتش، نجم فيورنتينا، في السوق الشتوي الحالي.

ووفقًا للصحيفة فإن فلاهوفيتش يحصل حاليًا على راتب سنوي يبلغ 800 ألف يورو، وقد رفض عرضًا للتجديد مع الفريق مقابل 4 ملايين يورو راتبًا سنويًا.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس تواصل مع فلاهوفيتش، وأغراه بالحصول على راتب سنوي صافي يبلغ 7 ملايين يورو، أي ما يتجاوز 8 أضعاف راتبه الحالي.

ومن المؤكد أن يوفنتوس سيعزز خطه الهجومي بعد الغياب الطويل لكييزا، ومحاولات المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الانتقال إلى برشلونة، في يناير الحالي، بناءً على طلب من تشافي المدير الفني للنادي الكتالوني.

وسجل دوشان فلاهوفيتش 17 هدفًا في الدوري الإيطالي، الموسم الحالي، ويتصدر جدول ترتيب هدافي الكالتشيو مع شيرو ايموبيلي نجم لاتسيو.