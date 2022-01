رسميًا.. يوفنتوس يعلن غياب كييزا 7 أشهر

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، خضوع لاعبه فيديريكو كييزا لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى، وغيابه لمدة 7 أشهر.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي: ”خضع فيديريكو كييزا لجراحة ناجحة، بعد ظهر الأحد، على مستوى الرباط الصليبي في الركبة اليسرى، ووقت الشفاء المتوقع حوالي 7 أشهر“.

We're waiting for you, Fede! ❤️

— JuventusFC (@juventusfcen) January 23, 2022