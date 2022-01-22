ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان ينتزع فوزا ثمينا من فينيزيا ويتمسك بالصدارة

اقتنص فريق إنتر ميلان فوزا صعبا من ضيفه فينيزيا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، في إطار لقاءات الأسبوع الـ23 من الدوري الإيطالي.

وتقدم توماس هنري لفينيزيا بالدقيقة 19، فيما عادل نيكولو باريلا النتيجة للإنتر بالدقيقة 40، قبل أن يحرز إيدين دجيكو هدفا قاتلا للنيراتزوري بالدقيقة 90.

بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الأول بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 18 نقطة بالمركز الـ 17.

وتقدم هنري في الدقيقة 19 بالهدف الأول لفينيزيا، بعدما وصلت الكرة إلى إمبادو بالجهة اليمنى ليمرر عرضية متقنة داخل المنطقة يرتقي لها هنري ويقابلها برأسية ممتازة تسكن شباك إنتر.

ونجح باريلا في إدراك التعادل بالدقيقة 40 بعد عرضية دارميان قابلها بيريسيتش بتسديدة قوية تألق الحارس وأبعدها بقبضة يده، لترتد إلى باريلا الخالي تماما من الرقابة ليضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 90، سجل دجيكو هدف الفوز القاتل للإنتر بعد مجهود مميز لدومفريس في جهة اليمين، ليمر ويمرر كرة عرضية داخل المنطقة يرتقي دجيكو فوق المدافعين، ويحول الكرة برأسية في الشباك.