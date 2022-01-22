الصحف الرياضية: دراما أنسو فاتي.. صدمة جيرارد.. ولاعبو يونايتد يشتكون من رانجنيك (صور)

شكلت لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وإصابة أنسو فاتي نجم برشلونة المهدد بإجراء عملية جراحية وتطورات أزمة عثمان ديمبلي وتجديد عقده العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بقرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا واللقاء القوي الذي سيجمع ريال مدريد وأتلتيك بلباو وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس وأهداف ريال مدريد في الموسم وسوق الانتقالات القادم وأخبار سوق الانتقالات وشكوى لاعبي مانشستر يونايتد من الواجبات المنزلية للمدرب الألماني رالف رانجنيك.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اهتمام ريال مدريد بعدة لاعبين شباب في المستقبل وكتبت: ”على رادار ريال مدريد“.

كما تحدثت عن قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”ريال مدريد – أتلتيك بلباو: اللقاء النجم“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني وكتبت: ”دييغو سيميوني يستحضر المدرجات لتجاوز الأزمة“.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة أستراليا المفتوحة وتأهل رافائيل نادال وبادوسا للدور القادم وتطورات إصابة أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب وكتبت: ”أنسو فاتي خبر سيئ آخر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على إصابة أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب وإمكانية غيابه فترة طويلة وإجراء عملية جراحية جديدة وكتبت: ”دراما أنسو فاتي“.

كما تحدثت الصحيفة عن تطورات قضية عثمان ديمبلي وبرشلونة وكتبت: ”قمة جديدة لحل مشكلة عثمان ديمبيلي“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال بيتيس على إسبانيول 4/1 في الدوري الإسباني ورغبة ريال مدريد في تأجيل لقاء ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو وكتبت: ”ريال مدريد يرغب في تأجيل لقاء ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لأنه يفقد لاعبي منتخبات أمريكا الجنوبية أمام أتلتيك بلباو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، إصابة أنسو فاتي وتطورات تجديد عقد عثمان ديمبيلي وكتبت: ”ديمبلي اقترب“ و“أنسو فاتي: خطر إجراء عملية جراحية“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يقيس بعد أزمته“.

الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ومواجهة ريال مدريد وأتلتيك بلباو وكتبت: ”أتلتيك بلباو – ريال مدريد قنبلة ربع النهائي“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل رافائيل نادال وبادوسا لدور الـ16 من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

أس

ركزت الصحيفة على أهداف ريال مدريد في الموسم الحالي وكتبت: ”ريال مدريد الهدف الثلاثية“ وعن لقاء ربع نهائي كأس ملك إسبانيا كتبت: ”ريال مدريد – أتلتيك بلباو: الفصل الرابع“.

الصحيفة تحدثت عن تطورات إصابة أنسو فاتي نجم برشلونة وكتبت: ”العملية الجراحية تعود لتهدد أنسو فاتي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وفالنسيا وكتبت: ”سواريز و10 لاعبين ضد الأزمة“.

كما اهتمت ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهل رافائيل نادال وبادوسا للدور القادم.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء مانشستر يونايتد وويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وشكوى لاعبي مانشستر من تعليمات رانجنيك وكتبت: ”لاعبو مانشستر يونايتد يشتكون من واجبات رانجنيك الذي يطلب منهم مشاهدة فيديوهات لساعات في اليوم تؤثر على حياتهم العائلية والشخصية“.

كما تحدثت عن عدم تدريب واين روني لفريقه السابق إيفرتون.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا حول مدربه السابق رافائيل بنيتيز وكتبت: ”صدمة جيرارد: في ماذا كنت تفكر يا رافا؟“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على سانت إيتيان 1/0 في الدوري الفرنسي وكتبت: ”لا يمكن إيقافه“.

كما اهتمت ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتألق الفرنسي ماناغينو وكتبت: ”المفاجأة ماناغينو“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي وصراع لاعبي وسط الميدان وكتبت: ”تونالي – لوكاتيلي: وجها لوجه“.

كما تحدثت عن لقاء إنتر ميلان وفينيزيا المهدد بانتشار فيروس كورونا وكتبت: ”إنتر ميلان – فينيزيا : معلق بخيط“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة بولونيا أمام هيلاس فيرونا 2/1 في الدوري الإيطالي وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا وكتبت: ”1 فبراير إما البقاء في فيورنتينا أو يوفنتوس: المبلغ المطلوب 60 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات إنتر ميلان – فينيزيا و لاتسيو – أتلانتا وإمكانية تأجيلهما بسبب انتشار فيروس كورونا وكتبت: ”إنتر ميلان – فينيزيا : نعم و لاتسيو – أتلانتا: لا“.