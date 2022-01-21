الصحف الرياضية: هازارد في الوقت المناسب.. ديمبلي حرب شاملة.. وتأجيل الدوري الإيطالي (صور)

شكل تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا وإقصاء برشلونة أمام بلباو وتأهل ليفربول لنهائي كأس رابطة المحترفين على حساب أرسنال والحرب الشاملة بين عثمان ديمبلي وبرشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتأهل روما لربع نهائي كأس إيطاليا وإصابة أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس وأخبار سوق الانتقالات وإقصاء منتخب الجزائر من نهائيات أمم أفريقيا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على إلتشي 2/1 وكتبت: ”هازارد في الوقت المناسب“.

كما تحدثت عن إقصاء برشلونة أمام أتلتيك بلباو 3/2 وكتبت: ”أتلتيك بلباو شرف الكأس“.

الصحيفة اهتمت بوضعية أتلتيكو مدريد الذي يعيش موسما سيئا وكتبت: ”أتلتيكو مدريد تائه“.

كما اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد للسيدات لنهائي كأس السوبر الإسباني بالفوز على ليفانتي 3/2.

سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء برشلونة من دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام أتلتيك بلباو 3/2 وخروج أنسو فاتي يبكي مصابا وكتبت: ”بالبكاء“.

كما تحدثت الصحيفة عن توتر العلاقة بين إدارة برشلونة والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي وكتبت: ”حرب شاملة“.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على إلتشي 2/1 وكتبت: ”هازارد يؤهل ريال مدريد بعد التمديد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أحزان برشلونة بعد الخروج من دور 16 لكأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو بالخسارة 3/2 والحرب مع عثمان ديمبلي بشأن قضية تجديد عقده وكتبت: ”مكسور وديمبلي“.

كما تحدثت عن تأهل ريال مدريد لربع النهائي على حساب إلتشي 2/1 وكتبت: ”هدف من هازارد ينقذ ريال مدريد في الأشواط الإضافية“.

الصحيفة اهتمت بمشاركة اللاعبين واللاعبات الإسبان في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

أس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس الملك بعدما قلب تأخره بهدف وبـ10 لاعبين لفوز 2/1 أمام إلتشي وكتبت: ”وأخيرا هازارد“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيك بلباو على برشلونة 3/2 وتأهله لربع النهائي وكتبت: ”ثلاثي الجحيم“.

الصحيفة اهتمت بمواجهة رافائيل نادال للروسي كارين خرشانوف في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول 2/0 على آرسنال وتأهله لنهائي كأس رابطة المحترفين بفضل هدفين للبرتغالي دييغو غوتا وكتبت: ”ثنائية دييغو غوتا ترسل فريق يورغن كلوب لنهائي ويمبلي وطرد توماس بارتي“.

كما تحدثت عن رغبة توتنهام في التعاقد مع لاعبين وكتبت: ”توتنهام 50 مليون جنيه إسترليني مقابل الثنائي دييغو كارلوس وأداما تراوري“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على آرسنال 2/0 وتأهله لنهائي كأس رابطة المحترفين وكتبت: ”هاري غوتا“ و“هدفان ساحران يرسلان شباب يورغن كلوب لويمبلي“.

كما اهتمت الصحيفة برسالة نيوكاسل يونايتد للأندية من أجل إقناعها ببيع لاعبيها وكتبت: ”نيوكاسل للأندية: بيعوا لنا لاعبين وسندفع مكافآت وفوائد حين نفوز بدوري أبطال أوروبا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك ليون وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي وكتبت: ”نعم إنهم الأقل قوة“.

كما تحدثت عن اهتمام باريس سان جيرمان بلاعب توتنهام ندومبيلي وكتبت: ”باريس سان جيرمان – ندومبيلي: الاهتمام المشترك“.

الصحيفة اهتمت بإقصاء منتخب الجزائر حامل اللقب من نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون بعد الخسارة أمام الكوت ديفوار 3/1 وكتبت: ”الجزائر فشل لا يصدق“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية تأجيل لقاء إنتر ميلان وفينيزيا بسبب انتشار فيروس كورونا وكتبت: ”تأجيل الدوري الإيطالي“.

كما تحدثت الصحيفة عن تأهل روما لربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على ليتشي 3/1 وسيواجه إنتر ميلان وكتبت: ”أبراهام يتكلف ومورينيو يحصل على مواجهة إنتر ميلان“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات أوليفييه جيرو مهاجم ميلان عن باولو ديبالا وكتبت: ”جيرو: ديبالا يخيفني“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس ورواتب لاعبيه وكتبت: ”حجم يوفنتوس“.

كما تحدثت عن مصير مهاجم فيورنتينا الصربي دوشان فلاهوفيتش وكتبت: ”هجوم على فلاهوفيتش“.

الصحيفة اهتمت بانتشار فيروس كورونا وإمكانية تأجيل لقاءات في الدوري الإيطالي وكتبت: ”إمكانية تأجيل لقاءات إنتر ميلان – فينيزيا ونابولي – ساليرنيتانا“.