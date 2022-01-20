الفيفا يصدر قواعد جديدة جذرية لإعارة اللاعبين ويحددها بـ6 كحد أقصى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن خطط جديدة لقصر إعارات الأندية على 6 فقط كل موسم مما يحد من تعاقدات الأندية مع لاعبين صغار السن ثم إعارتهم لأندية أخرى بهدف الاحتفاظ بهم.

وهناك مشكلة خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يضم تشيلسي حاليًا 11 لاعبًا معارًا، بما في ذلك الإنجليزي الواعد ”كونور غالاغر“ الموجود في كريستال بالاس.

FIFA to introduce new loan regulations Story: https://t.co/aDt8tAP6LM pic.twitter.com/9fBQ5UIkGa — FIFA Media (@fifamedia) January 20, 2022

وتم إدراج 9 لاعبين على قائمة مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، وأصبح لدى الأندية الآن موظفو إعارة للإشراف على الصفقات بين الأندية، ويريد الفيفا تجنب إنشاء شركات ثانوية أو أندية فرعية للأندية الكبرى.

وقال الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه سيطبق هذه القواعد على المستوى الدولي للحد من الصفقات الأجنبية، لكنه قال: ”على المستوى المحلي، ستمنح الاتحادات الأعضاء في الفيفا فترة 3 سنوات لتطبيق قواعد نظام إعارة يتماشى مع المبادئ الموضوعة على المستوى الدولي“.

ويريد الفيفا اتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد اللاعبين الذين يمكن إعارتهم بين أندية معينة، حيث غالبًا ما تقدم أندية الدرجة الأولى لاعبيها على سبيل الإعارة لأندية معينة وتبرم اتفاقيات مع أندية أجنبية أو محلية معينة.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيذ التنفيذ، في الأول من يوليو/تموز 2022، إذا حصلت على الموافقة عليها من مجلس الفيفا، وستكون هناك فترة انتقالية للسماح للأندية بالتكيف مع القواعد الجديدة.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى بإعارة 6 لاعبين فقط في الموسم، بحلول عام 2024، وسيتعين على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن تتوافق مع الصعيدين الدولي والمحلي.

وقال الفيفا: ”الهدف هو تطوير اللاعبين الشباب، وتعزيز التوازن التنافسي، ومنع تخزين اللاعبين في الأندية الغنية، وبعد القرار الذي أصدرته لجنة أصحاب المصلحة لكرة القدم في الفيفا، أصبحت اللوائح الجديدة المتعلقة بإعارة اللاعبين جاهزة الآن للتنفيذ، وسيتم تقديمها إلى مجلس الفيفا للموافقة عليها في اجتماعه المقبل لتدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2022.

وأضاف: ”يُعد تقديم إطار تنظيمي جديد لإعارة اللاعبين خطوة مهمة أخرى في سياق الإصلاح الأوسع لنظام الانتقالات، والذي بدأ العمل فيه العام 2017، وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ القواعد الجديدة، في يوليو / تموز 2020، لكن تم تأجيلها نتيجة لوباء كوفيد-19“.

وتضمنت القواعد الجديدة الأهداف الأساسية التالية:

-تنمية اللاعبين الشباب.

-تعزيز التوازن التنافسي.

-منع تخزين اللاعبين بالأندية.

لضمان تحقيق هذه الأهداف، سيتضمن الإطار التنظيمي الجديد ما يلي:

-شرط وجود اتفاقية مكتوبة تحدد شروط الإعارة، لا سيما مدتها، وشروطها المالية

-الحد الأدنى لمدة الإعارة، وهي الفترة الفاصلة بين فترتي تسجيل، ومدة الإعارة القصوى، وهي سنة واحدة.

-حظر إعارة لاعب محترف على سبيل الإعارة لنادٍ ثالث.

-قيود على عدد الإعارات لكل موسم بين نفس الأندية: في أي وقت خلال الموسم، يجوز للنادي الحصول على 3 محترفين فقط كحد أقصى على سبيل الإعارة لناد واحد، و 3 محترفين كحد أقصى على سبيل الإعارة من فريق واحد النادي.

-فرض قيود على إجمالي عدد إعارات النادي في كل موسم لضمان تنفيذ ذلك بسلاسة، وستكون هناك فترة انتقالية على النحو التالي:

-في الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، قد تتم إعارة 8 محترفين كحد أقصى و 8 محترفين في أي وقت خلال الموسم.

-من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، يتم تطبيق نفس القواعد ولكن بحد أقصى 7 محترفين.

-أخيرًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2024، سيتم تطبيق نفس القواعد ولكن يقتصر على 6 محترفين كحد أقصى.

-سيتم إعفاء اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أقل واللاعبين الذين يلعبون في أكاديمية النادي من هذه القيود.